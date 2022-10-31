Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Ночные дожди снова подтопили Пхукет

Продолжительные дожди, начавшиеся вечером 30 октября и продолжившиеся вплоть до утра 31 числа, вызвали локальные наводнения на Пхукете и как минимум один обвал грунта.

Новости Пхукета

31 Октября 2022, 11:02 AM
Дожди в ночь с 30 на 31 октября спровоцировали локальные наводнения на Пхукете и минимум один обвал грунта. Фото: Phuket Info Center

Дожди в ночь с 30 на 31 октября спровоцировали локальные наводнения на Пхукете и минимум один обвал грунта. Фото: Phuket Info Center

Дожди в ночь с 30 на 31 октября спровоцировали локальные наводнения на Пхукете и минимум один обвал грунта. Фото: Phuket Info Center

Дожди в ночь с 30 на 31 октября спровоцировали локальные наводнения на Пхукете и минимум один обвал грунта. Фото: Phuket Info Center

Дожди в ночь с 30 на 31 октября спровоцировали локальные наводнения на Пхукете и минимум один обвал грунта. Фото: Phuket Info Center

Дожди в ночь с 30 на 31 октября спровоцировали локальные наводнения на Пхукете и минимум один обвал грунта. Фото: Phuket Info Center

Дожди в ночь с 30 на 31 октября спровоцировали локальные наводнения на Пхукете и минимум один обвал грунта. Фото: Phuket Info Center

Дожди в ночь с 30 на 31 октября спровоцировали локальные наводнения на Пхукете и минимум один обвал грунта. Фото: Phuket Info Center

Дожди в ночь с 30 на 31 октября спровоцировали локальные наводнения на Пхукете и минимум один обвал грунта. Фото: Phuket Info Center

Дожди в ночь с 30 на 31 октября спровоцировали локальные наводнения на Пхукете и минимум один обвал грунта. Фото: Phuket Info Center

Дожди в ночь с 30 на 31 октября спровоцировали локальные наводнения на Пхукете и минимум один обвал грунта. Фото: Phuket Info Center

Дожди в ночь с 30 на 31 октября спровоцировали локальные наводнения на Пхукете и минимум один обвал грунта. Фото: Phuket Info Center

Дожди в ночь с 30 на 31 октября спровоцировали локальные наводнения на Пхукете и минимум один обвал грунта. Фото: Phuket Info Center

Дожди в ночь с 30 на 31 октября спровоцировали локальные наводнения на Пхукете и минимум один обвал грунта. Фото: Phuket Info Center

Дожди в ночь с 30 на 31 октября спровоцировали локальные наводнения на Пхукете и минимум один обвал грунта. Фото: Phuket Info Center

Дожди в ночь с 30 на 31 октября спровоцировали локальные наводнения на Пхукете и минимум один обвал грунта. Фото: Phuket Info Center

Дожди в ночь с 30 на 31 октября спровоцировали локальные наводнения на Пхукете и минимум один обвал грунта. Фото: Phuket Info Center

Дожди в ночь с 30 на 31 октября спровоцировали локальные наводнения на Пхукете и минимум один обвал грунта. Фото: Phuket Info Center

Дожди в ночь с 30 на 31 октября спровоцировали локальные наводнения на Пхукете и минимум один обвал грунта. Фото: Phuket Info Center

Дожди в ночь с 30 на 31 октября спровоцировали локальные наводнения на Пхукете и минимум один обвал грунта. Фото: Phuket Info Center

Согласно данным метеорологов, которые приводят официальные лица, Пхукет-Таун за ночь принял почти 70 мм осадков. Впрочем, дожди шли по всему острову и вызвали локальные наводнения на уязвимых участках дорожной сети. Под дождем совершил посадку первый рейс «Аэрофлота» в этом сезоне, приземлившийся в районе 21:30 вечера. И вплоть до глубокой ночи пхукетские новостные каналы в соцсетях публиковали фото затопленных улиц.

Очередной обвал грунта был зафиксирован на трассе Патонг-Камала. На место событий были направлены работники экстренных служб, а также электрики, поскольку во время обвала рухнула мачта электропередач.

В Пхукет-Тауне вновь оказались подтоплены улицы в исторической части города. Также опасения у официальных лиц и простых жителей вызвал резкий подъем уровня воды в канале Банг-Яй, но с ослаблением осадков ситуация стабилизировалась.

Метеорологического предупреждения по Пхукету пока не выпускалось. Согласно данным Метеорологического департамента Таиланда (TMD), высота волн на море сейчас должна составлять в среднем около 1 метра (и больше 1 метра непосредственна в зонах сильных дождей).

Водителям рекомендуется закладывать дополнительное время на дорогу, поскольку некоторые уязвимые участки дорожной сети могут быть все еще подтоплены или загрязнены принесенным потоками воды грунтом.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Саммит АТЭС в Бангкоке должны посетить лидеры 18 государств
Патонг останется 2 ноября без водоснабжения
Тайские эксперты зафиксировали удвоение рекреационного употребления марихуаны
Специалисты устанавливают причину гибели кита, найденного близ Пхукета
ИКАР, «Аэрофлот» и S7 открывают полеты на Пхукет из России
Первый прямой рейс IKAR из Москвы прибыл на Пхукет
Житель Пхукета убил случайного прохожего, приняв его за другого человека
Снос заброшенного отеля над Bypass Rd. начался
На дороге в Патонг начались ремонтные работы
Ярмарки доступных товаров Lot 20 пройдут у мечетей в Раваи
Гражданин Израиля задержан с автоматными патронами в аэропорту
Житель Чалонга арестован за хранение метамфетамина
Снос недостроя на Bypass Rd. начнется сегодня
Двое жителей Пхукета арестованы за магазинную кражу и наркотики
Заключенным пхукетской тюрьмы провели медосмотр

 

QSI International School Phuket
Thai Residential

 