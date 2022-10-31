Ночные дожди снова подтопили Пхукет

Продолжительные дожди, начавшиеся вечером 30 октября и продолжившиеся вплоть до утра 31 числа, вызвали локальные наводнения на Пхукете и как минимум один обвал грунта.

Новости Пхукета

Дожди в ночь с 30 на 31 октября спровоцировали локальные наводнения на Пхукете и минимум один обвал грунта. Фото: Phuket Info Center

Дожди в ночь с 30 на 31 октября спровоцировали локальные наводнения на Пхукете и минимум один обвал грунта. Фото: Phuket Info Center

Дожди в ночь с 30 на 31 октября спровоцировали локальные наводнения на Пхукете и минимум один обвал грунта. Фото: Phuket Info Center

Дожди в ночь с 30 на 31 октября спровоцировали локальные наводнения на Пхукете и минимум один обвал грунта. Фото: Phuket Info Center

Дожди в ночь с 30 на 31 октября спровоцировали локальные наводнения на Пхукете и минимум один обвал грунта. Фото: Phuket Info Center

Дожди в ночь с 30 на 31 октября спровоцировали локальные наводнения на Пхукете и минимум один обвал грунта. Фото: Phuket Info Center

Дожди в ночь с 30 на 31 октября спровоцировали локальные наводнения на Пхукете и минимум один обвал грунта. Фото: Phuket Info Center

Дожди в ночь с 30 на 31 октября спровоцировали локальные наводнения на Пхукете и минимум один обвал грунта. Фото: Phuket Info Center

Дожди в ночь с 30 на 31 октября спровоцировали локальные наводнения на Пхукете и минимум один обвал грунта. Фото: Phuket Info Center

Дожди в ночь с 30 на 31 октября спровоцировали локальные наводнения на Пхукете и минимум один обвал грунта. Фото: Phuket Info Center

Согласно данным метеорологов, которые приводят официальные лица, Пхукет-Таун за ночь принял почти 70 мм осадков. Впрочем, дожди шли по всему острову и вызвали локальные наводнения на уязвимых участках дорожной сети. Под дождем совершил посадку первый рейс «Аэрофлота» в этом сезоне, приземлившийся в районе 21:30 вечера. И вплоть до глубокой ночи пхукетские новостные каналы в соцсетях публиковали фото затопленных улиц.

Очередной обвал грунта был зафиксирован на трассе Патонг-Камала. На место событий были направлены работники экстренных служб, а также электрики, поскольку во время обвала рухнула мачта электропередач.

В Пхукет-Тауне вновь оказались подтоплены улицы в исторической части города. Также опасения у официальных лиц и простых жителей вызвал резкий подъем уровня воды в канале Банг-Яй, но с ослаблением осадков ситуация стабилизировалась.

Метеорологического предупреждения по Пхукету пока не выпускалось. Согласно данным Метеорологического департамента Таиланда (TMD), высота волн на море сейчас должна составлять в среднем около 1 метра (и больше 1 метра непосредственна в зонах сильных дождей).

Водителям рекомендуется закладывать дополнительное время на дорогу, поскольку некоторые уязвимые участки дорожной сети могут быть все еще подтоплены или загрязнены принесенным потоками воды грунтом.