Ночной забег ради будущего пройдет на Пхукете

Власти Пхукета анонсировали проведение благотворительного ночного забега Phuket Grand Run – Night Run for the Future. Мероприятие назначено на вечер 28 января.

Новости Пхукета

Организаторы не объясняют смысл названия, но социальная и развлекательная часть программы включает фотосессии и возможность познакомиться с победительницами конкурсов красоты Miss Grand Thailand и Miss Grand International.

Это точно включено в VIP-пакет за 999 бат. Что касается участников с обычными билетами за 599 бат и 399 бат, то сложно сказать, насколько близким будет их общение с красавицами и будет ли возможность получить автограф на футболке, который обещают тем, кто оплатить VIP-участие.

В программе спортивного вечера значатся два забега – на 5 км и 10 км. Спортсмены стартуют из Сапан-Хина. Сделав круг по парку, она по набережной отправятся на мост Thepsrisin Bridge, а по нему – к перекрестку Sakdidet Rd.

Участники забега на 5 км развернутся у Sakdidet Rd. и побегу обратно к финишу в Сапан-Хине, а выбравшие дистанцию в 10 км продолжат путь в сторону мыса Панва. Для них точка разворота будет у ресторана I Like.

Стоимость билетов – 399 бат за дистанцию в 5 км и 599 бат за дистанцию в 10 км, до 21 января предусмотрена скидка 100 бат за раннюю регистрацию. Часть собранных средств будет передана пхукетскому офису Красного Креста. Всем участникам останутся на память футболки с забега и медали, победителей ждут кубки.

Предварительная программа вечера следующая:

16:00 – Начало приема участников в Сапан-Хине;

19:00 – Выступления на сцене;

19:45 – Разминка

19:55 – Церемония открытия;

20.00 – Старт забега на 10 км;

20:10 – Старт забега на 5 км;

21:45 – Награждение победителей и развлекательная программа;

22:00 – Окончание мероприятия.

Подробная информация и регистрация на https://soft.events/run/phuket-grand-run-2023. Также получить дополнительную информацию можно по телефону 080-5262121 и на странице Phuket Grand Run в Facebook.