Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Ночной забег ради будущего пройдет на Пхукете

Власти Пхукета анонсировали проведение благотворительного ночного забега Phuket Grand Run – Night Run for the Future. Мероприятие назначено на вечер 28 января.

Новости Пхукета

14 Января 2023, 10:53 AM
Ночной забег Phuket Grand Run пройдет на Пхукете 28 января. Фото: Phuket Grand Run 2023

Ночной забег Phuket Grand Run пройдет на Пхукете 28 января. Фото: Phuket Grand Run 2023

Ночной забег Phuket Grand Run пройдет на Пхукете 28 января. Фото: Phuket Grand Run 2023

Ночной забег Phuket Grand Run пройдет на Пхукете 28 января. Фото: Phuket Grand Run 2023

Ночной забег Phuket Grand Run пройдет на Пхукете 28 января. Фото: Phuket Grand Run 2023

Ночной забег Phuket Grand Run пройдет на Пхукете 28 января. Фото: Phuket Grand Run 2023

Ночной забег Phuket Grand Run пройдет на Пхукете 28 января. Фото: Phuket Grand Run 2023

Ночной забег Phuket Grand Run пройдет на Пхукете 28 января. Фото: Phuket Grand Run 2023

Ночной забег Phuket Grand Run пройдет на Пхукете 28 января. Фото: Phuket Grand Run 2023

Ночной забег Phuket Grand Run пройдет на Пхукете 28 января. Фото: Phuket Grand Run 2023

Ночной забег Phuket Grand Run пройдет на Пхукете 28 января. Фото: Phuket Grand Run 2023

Ночной забег Phuket Grand Run пройдет на Пхукете 28 января. Фото: Phuket Grand Run 2023

Организаторы не объясняют смысл названия, но социальная и развлекательная часть программы включает фотосессии и возможность познакомиться с победительницами конкурсов красоты Miss Grand Thailand и Miss Grand International.

Это точно включено в VIP-пакет за 999 бат. Что касается участников с обычными билетами за 599 бат и 399 бат, то сложно сказать, насколько близким будет их общение с красавицами и будет ли возможность получить автограф на футболке, который обещают тем, кто оплатить VIP-участие.

В программе спортивного вечера значатся два забега – на 5 км и 10 км. Спортсмены стартуют из Сапан-Хина. Сделав круг по парку, она по набережной отправятся на мост Thepsrisin Bridge, а по нему – к перекрестку Sakdidet Rd.

Участники забега на 5 км развернутся у Sakdidet Rd. и побегу обратно к финишу в Сапан-Хине, а выбравшие дистанцию в 10 км продолжат путь в сторону мыса Панва. Для них точка разворота будет у ресторана I Like.

Стоимость билетов – 399 бат за дистанцию в 5 км и 599 бат за дистанцию в 10 км, до 21 января предусмотрена скидка 100 бат за раннюю регистрацию. Часть собранных средств будет передана пхукетскому офису Красного Креста. Всем участникам останутся на память футболки с забега и медали, победителей ждут кубки.

Предварительная программа вечера следующая:

16:00 – Начало приема участников в Сапан-Хине;
19:00 – Выступления на сцене;
19:45 – Разминка
19:55 – Церемония открытия;
20.00 – Старт забега на 10 км;
20:10 – Старт забега на 5 км;
21:45 – Награждение победителей и развлекательная программа;
22:00 – Окончание мероприятия.

Подробная информация и регистрация на https://soft.events/run/phuket-grand-run-2023. Также получить дополнительную информацию можно по телефону 080-5262121 и на странице Phuket Grand Run в Facebook.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Детские экстремальные игры Phuket Mini X-Games прошли на острове
Гонки на лонгтейлах прошли в Раваи
Рамазанов и Нонг-О сойдутся в бою за пояс чемпиона ONE по муай тай
Чемпионат мира по бодибилдингу прошел на Пхукете
Первая после пандемии Королевская регата прошла на Пхукете
Яхтсмены Пхукета провели регату-разминку перед Кубком Короля
До Кубка Короля на Пхукете осталось шесть дней
Фестиваль фридайвинга Deep Week возвращается на Пхукет
Jai Dee Regatta. Финальная разминка перед Кубком Короля на Пхукете
Пхукет готовится к юбилейному полумарафону в Кату
Куин и Уоткинсон выиграли триатлон в Лагуне
Пхукет озвучил календарь спортивных событий до конца года
«Я столько раз хотела все бросить». Селест Хансен о пути к контракту с ONE
Тренер из Blue Tree выиграл дуатлон в Малайзии
Тайские зрители могут остаться без матчей ЧМ 2022 по футболу

 

Thai Residential

 