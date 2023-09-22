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Ночной пожар произошел на вилле в Раваи

Вилла в южной части Пхукета пострадала в результате пожара, произошедшего в ночь с 21 на 22 сентября. Об инциденте известно из краткого отчета пожарной службы муниципалитета Раваи, однако подробности в публикации отсутствуют. Ни муниципалитет Раваи, ни отвечающий за этот район полицейский участок Чалонга об инциденте не сообщали.

Новости Пхукета

22 Сентября 2023, 02:48 PM
Вилла загорелась на Soi Namjai в Раваи. Фото: Rawai Fire Station

Вилла загорелась на Soi Namjai в Раваи. Фото: Rawai Fire Station

Вилла загорелась на Soi Namjai в Раваи. Фото: Rawai Fire Station

Вилла загорелась на Soi Namjai в Раваи. Фото: Rawai Fire Station

Вилла загорелась на Soi Namjai в Раваи. Фото: Rawai Fire Station

Вилла загорелась на Soi Namjai в Раваи. Фото: Rawai Fire Station

Вилла загорелась на Soi Namjai в Раваи. Фото: Rawai Fire Station

Вилла загорелась на Soi Namjai в Раваи. Фото: Rawai Fire Station

Вилла загорелась на Soi Namjai в Раваи. Фото: Rawai Fire Station

Вилла загорелась на Soi Namjai в Раваи. Фото: Rawai Fire Station

Вилла загорелась на Soi Namjai в Раваи. Фото: Rawai Fire Station

Вилла загорелась на Soi Namjai в Раваи. Фото: Rawai Fire Station

Вилла загорелась на Soi Namjai в Раваи. Фото: Rawai Fire Station

Вилла загорелась на Soi Namjai в Раваи. Фото: Rawai Fire Station

Вилла загорелась на Soi Namjai в Раваи. Фото: Rawai Fire Station

Вилла загорелась на Soi Namjai в Раваи. Фото: Rawai Fire Station

Вилла загорелась на Soi Namjai в Раваи. Фото: Rawai Fire Station

Вилла загорелась на Soi Namjai в Раваи. Фото: Rawai Fire Station

Вилла загорелась на Soi Namjai в Раваи. Фото: Rawai Fire Station

Вилла загорелась на Soi Namjai в Раваи. Фото: Rawai Fire Station

Как следует из сообщения пожарных, информация о возгорании на одной из вилле на улицы Soi Namjai (за магазином Mr DIY и АЗС Rawai Power Oild) поступило на пульт дежурных около 1:40 ночи.

Неизвестно, сколько времени заняла борьба с огнем и сколько квадратным метров были охвачены пламенем, но в 3:15 пожарная служба отчиталась о ликвидации возгорания.

В сообщении нет информации о возможных причинах пожара. Ни о жертвах, ни о приблизительном размере материального ущерба ничего также не говорится. На фото видно поврежденное огнем патио у бассейна, также пламя успело повредить некую более крупную постройку (возможно, основной дом).

Февральский пожар на частной вилле в тамбоне Чернг-Талей нанес ущерба на 25 млн бат. Борьба с огнем в том случае заняла 40 минут, на месте событий работали пожарные команды трех районных администраций.

В момент происшествия виллу арендовал гражданин Франции. О том, кто и как компенсировал ущерб, ничего не сообщалось.

 

 

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