Ночной пожар произошел на вилле в Раваи

Как следует из сообщения пожарных, информация о возгорании на одной из вилле на улицы Soi Namjai (за магазином Mr DIY и АЗС Rawai Power Oild) поступило на пульт дежурных около 1:40 ночи.
Неизвестно, сколько времени заняла борьба с огнем и сколько квадратным метров были охвачены пламенем, но в 3:15 пожарная служба отчиталась о ликвидации возгорания.
В сообщении нет информации о возможных причинах пожара. Ни о жертвах, ни о приблизительном размере материального ущерба ничего также не говорится. На фото видно поврежденное огнем патио у бассейна, также пламя успело повредить некую более крупную постройку (возможно, основной дом).
Февральский пожар на частной вилле в тамбоне Чернг-Талей нанес ущерба на 25 млн бат. Борьба с огнем в том случае заняла 40 минут, на месте событий работали пожарные команды трех районных администраций.
В момент происшествия виллу арендовал гражданин Франции. О том, кто и как компенсировал ущерб, ничего не сообщалось.