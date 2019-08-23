Ночь в опере: Музыка итальянской кухни в Лагуне

Бывший инспектор Michelin Крис Уотсон заглянул в L'Opera, новый итальянский ресторан в районе Лагуны.

Итальянский ресторан L’Opera – одно из новых лиц в комплексе Tinlay Place у въезда в Лагуну, стремительно превращающемся в новую гастрономическую точку притяжения на Пхукете.

Сразу за дверями ресторана меня встретил сам хозяин заведения Паоло, уважаемый член сразу двух международно признанных организаций – Ассоциации итальянских сомелье и Всемирной ассоциации сомелье. Впрочем заведение, как и его патрон, тоже входит в уважаемый клуб, поскольку является частью L’Opera Group, управляющей сетью успешных итальянских ресторанов в Азии.

Интерьер пхукетского L’Opera оформлен в согревающей коричнево-золотистой гамме с вкраплениями оранжевых и горчично-желтых тонов, сразу же отсылающих к доминирующих охряным краскам итальянских деревень на побережье Средиземноморского побережья. Ощущение присутствия в сельской Италии усиливают деревянные балки под потолком, отполированные до блеска деревянные полы, удобные кожаные и ротанговые кресла. Все вместе они создают стильную, и при этом кажуальную атмосферу. А картины с тосканскими пейзажами на стенах даже почти заставляют поверить, что ты находишься не на тропическом Пхукете, а действительно где-то в итальянской деревушке.

Италия – это оркестр традиций двух десятков регионов, культура каждого из которых проявляется в искусстве, архитектуре и кухне. В L’Opera доминируют гастрономические традиции Тосканы, но лучшие из блюд других регионов также представлены в меню.

Паоло со свойственным итальянцам обаянием и общительностью предложил нам отложить меню в сторону и отдать программу ужина ему на откуп. И покуда он отдавал распоряжения на кухне, я решил прислушаться к музыкальному сопровождению. Да, вы угадали. Это действительно была итальянская опера. Та самая классика, зародившаяся в начале XVII века, и до сих пор неразрывно связанная с Италией хотя бы тем, что все арии в ней по-прежнему исполняются исключительно на итальянском языке.

Пока я размышлял о музыке, Паоло вернулся к нашему столу с пиццей. Разумеется, это была классическая маргарита прямиком из дровяной печи: на слегка подпаленной и пахнущей печью лепешке, с поджарившимся сверху сыром, сочными помидорами и ярким базиликом. Придуманная в Неаполе, считающемся родиной пиццы, маргарита для многих итальянцев является символом страны, о чем говорит и ее цветовая гамма: красные томаты, белая моцарелла и зеленый базилик... Что это, если не флаг Италии? Более того, создана маргарита была в 1989 году, как раз после объединения Итальянского Королевства и при личном участии Королевы Маргариты Савойской.

Следом за пиццей шеф подал на стол одно из своих фирменных блюд и визитную карточку Пьемонта – закуску вителло тоннато из тонких ломтиков телятины со сливочно-майонезной заправкой с добавлением тунца, пикантными анчоусами, каперсами и лимоном. Традиция требует, чтобы после приготовления вителло тоннато отдходнуло около пяти часов. Только тогда все вкусы полностью раскроются, а вы получите ту самую классику, которая покорила множество гурманов. И в вителло тоннато от Паоло не влюбиться было нельзя.

Следом наступило время пасты, которая в L’Opera тоже непростая. Дело в том, что подают здесь макаронные изделия из Граньяно, маленькой горной деревушки неподалеку от Неаполя, известной как первое место, паста из которого получила сертификат защиты происхождения и названия IGP. Пасту в Граньяно готовят из первоклассной семолины, а замешивается тесто на родниковой воде из местных горных ручьев.

Паоло решил подать нам тальерини аль профумо ди тартуфо, то есть яичную пасту с трюфельным соусом по аутентичному тосканскому рецепту. Если вы не знаете, то Тоскана славится своими черными и белыми трюфелями, этими бриллиантами высокой кухни, цена которых соответствует их редкости. И паста с ними, конечно, не разочаровала.

Также Паоло решил угостить нас и спагетти, которые подал по-простому: со свежим итальянским сыром буратта и помидорами. По составу ингредиентов эта паста выглядела менее изысканной, чем предыдущая с трюфелями, но оказалась невообразимо вкусной. Надо признать, что сыр буратта создает сливочную, нежную как масло текстуру, которую превосходно оттеняет сладость помидорок-черри, и все вместе это выводит блюдо на совершенно новый уровень вкуса.

В качестве альтернативы можно было попробовать и равиоли, которые команда L’Opera готовит от начала и до конца на своей кухне. Обратить особое внимание, пожалуй, стоит на фаршированные морепродуктами равиоли в соусе с лососем.

Также в меню L’Opera есть и королевские креветки, и камбала в итальянском стиле, и первоклассные стейки из говядины ангус, включая риб-ай и филе-миньон в сливочном соусе с белыми грибами или, опять же, в трюфельном соусе. Пожалуй, в тосканской кухне трюфелями ароматизируют все, что угодно: от бальзамического уксуса до сыра пекорино!

В качестве финального аккорда своей гастрономической оперы Паоло предложил нам на выборенесколько десертов, включая паннакотту с медовыми трюфелями и сладкой бальзамической заправкой, и фирменный флорентийчкий десерт цуккотто на основе итальянского мороженого, которое готовит прямо здесь, на Пхукете, один из местных кондитеров.

После этого оставалось лишь откинуться в кресле с финальной порцией лимончелло и всед за Андреа Бочелли напеть про себя «Кон те партиро», что означает «Что ж, пора прощаться». Впрочем, прощались мы без тени грусти, ведь на довелось побывать в настоящем уголке Италии на Пхукете и насладиться не только аутентичными итальянскими блюдами, но и настоящим духом итальянского семейного гостеприимства.

Ресторан L’Opera работает ежедневно с 11:30 до 14:30 (лачн) и с 18:00 до 23:00 (ужин). Телефон: 095 468 2248, эл. почта: contact@loperaphuket.com, сайт: www.loperaphuket.com.