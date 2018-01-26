Ночь после трудного дня: PIWC готовится к ежегодному благотворительному вечеру

Главные песни 60-х и 70-х прозвучат на благотворительном вечере PIWC в субботу, 10 февраля.

28 Января 2018 09:00:00

Фото: PIWC

Да, вы все поняли верно. На очередном большом благотворительном вечере PIWC действительно будут звучать Beatles (включая упомянутую в заглавии статьи Hard Day’s Night) и не только они. Гостей ждут добрые вибрации 60-х (Beach Boys, разумеется), бодрый молодой рок-н-ролл (помните, какая песня Элтона Джона так начиналась?) и другие ритмы, под которые бились сердца не одного поколения (как в определенном смысле вышло с известной композицией Bee Gees). Самая знаковая музыка свингующих 60-х и 70-х прозвучит на благотворительном вечере Everything’s Groovy Международного женского клуба Пхукета (PIWC) в отеле Le Meridien Phuket Beach Resort в субботу, 10 февраля.

В музыкальном плане 60-е и 70-е были временем разнообразия, и организаторы Everything’s Groovy планируют пройтись по главным направлениям, включая рок-н-ролл, блюз-рок, фолк-рок, психоделик-рок, глэм, фанк, хэви-метал, рэгги и все, что на их стыке.

В плейлисте вечера найдется место и Микку Джаггеру (что за 60-е без Satisfaction?), Нилу Даймонду (помните Cracklin’ Rosie?), Рою Орбисону (Pretty Woman), а также ливерпульской четверке, легендарному шведскому квартету АВВА и многим другим.

Тематические наряды в духе 60-х и 70-х приветствуются. Формально они не обязательны, но члены PIWC рассчитывают, что гости вечера все же добавят мероприятию атмосферы, достав из шкафов мини-юбки, клеша, психоделические футболки, сарафаны, винил и нейлон, кожу и деним. Украшения и бижутерия в духе эпохи также будут уместны, равно как и соответствующий макияж. Простор для фантазии – просто бесконечный!

Задумайтесь на секунду, сколько всего культурно значимого произошло в 60-е и 70-е. Первый полет человека в космос и высадка на Луну, война во Вьетнаме и антивоенные протесты, движение хиппи и борьба за права меньшинств, Твигги и Джон Леннон, мини-юбки и брюки-клеш, наконец.

Весь вечер 10 февраля Le Meridien Phuket Beach Resort будет танцевать под музыку легендарной эпохи, изменившей мир. Но кроме веселья мероприятие преследует и важную целью помощи пхукетским детям. Как и прежде, все собранные средства пойдут на образовательные гранты PIWC для местной молодежи, которой клуб помогает найти дорогу в будущее.

В программе мероприятия также значится безмолвный аукцион с ценными призами и лотереи. А ведущим вечера выступит Гарри Холден с ежедневного шоу The Zoo на радиостанции Thaiger 102.75 FM.

Вечер Everything’s Groovy в Le Meridien начнется в 18:30. Стоимость билетов – 2500 бат с человека, включая гранд-буфет и напиток. Подробная информация и заказ билетов – по эл почте lyncarthew@hotmail.com (Лин Картью, президент PIWC и организатор мероприятия).