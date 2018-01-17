Николь Мудабер в Baba Beach Club Phuket
Дата/Время начала:
29 Января 2018 14:00:00
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29 Января 2018 23:00:00
Николь Мудебер (MOOD Records / Intec / Drumcode) -- организатор музыкальных мероприятия, основатель собственного звукозаписывающего лейбла, радиоведущая и одна из женщин-диджеев/продюсеров. за которой наиболее страстно следят в мире. В ходе вечеринке Николь поддержит представительница женской диджейской сцены Таиланда Менди Индиго. Вход свбодный. Предварительное бронирование мест обязательно. Дневная часть программы стартует в Baba Beach Club Phuket с 14:00. Дополнительная информация и бронирование по 076 429 388 и phuket@bababeachclub.com.