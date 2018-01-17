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Николь Мудабер в Baba Beach Club Phuket

Дата/Время начала: 29 Января 2018 14:00:00 - 29 Января 2018 23:00:00

Николь Мудебер (MOOD Records / Intec / Drumcode) -- организатор музыкальных мероприятия, основатель собственного звукозаписывающего лейбла, радиоведущая и одна из женщин-диджеев/продюсеров. за которой наиболее страстно следят в мире. В ходе вечеринке Николь поддержит представительница женской диджейской сцены Таиланда Менди Индиго. Вход свбодный. Предварительное бронирование мест обязательно. Дневная часть программы стартует в Baba Beach Club Phuket с 14:00. Дополнительная информация и бронирование по 076 429 388 и phuket@bababeachclub.com.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Baba Beach Club
Адрес : Baba Beach Club, Phuket 88 Moo 5 Tambon Khok Kloi, Takua Thung District, Phang-Nga
телефон : 076 429 388
Веб-сайт : http://https://www.facebook.com/events/60374475663...
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