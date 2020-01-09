Никогда не сгибайся: Multihull Solutions на Thailand Yacht Show

В рамках проходящего с 9 по 12 января Thailand Yacht Show компания Multihull Solutions проведет четыре эксклюзивных премьеры новых катамаранов. Гостей шоу ожидают мировые дебюты моторных катамаранов Stealth 36e и Indigo 53, а также тайский дебют MY 40 от Fountaine Pajot Motor Yachts и азиатская премьера тримарана NEEL 51, уже покорившего жюри престижных премий в других частях мира.

Партнерский материал

10 Января 2020, 02:17 PM

Multihull Solutions проведет на Thailand Yacht Show четыре эксклюзивные премьеры лодок, включая азиатский дебют тримарана NEEL 51.

Stealth 36e – новейший моторный катамаран верфи Asia Catamarans, впечатляющий выдающимися ходовыми характеристиками и экономичностью. Внешние твин-моторы на 50/60 л.с. позволяют ему развивать скорость в 22 узла, при этом поклонников менее затратных в плане топлива путешествий порадует суммарный расход в 16 л/ч на крейсерской скорости в 16 узлов.

С момент презентации яхтенному сообществу NEEL 51 выиграл почти все престижные отраслевые награды, включая титул европейской яхты года 2018. NEEL 51 – новая веха в эволюции многокорпусных судов и идеальная лодка для семейных круизов, которой легко управлять силами минимальной команды. При этом великолепный клиренс на палубе и мостике обеспечивает всем на борту оптимальный комфорт и безопасность.

Новый Indigo 53, премьера которого также состоится на шоу, представляет собой оптимальный моторный катамаран для однодневных коммерческих чартеров и круизов без ночевки. Лодку отличают выдающаяся мощь, функциональность и комфорт на борту.

Большой интерес на шоу ожидается и к новому MY 40, выделяющемуся своим флайбриджем и мастер-каютой беспрецедентных размеров для лодки подобного класса. Катамаран также демонстрирует впечатляющие ходовые качества и отличается обилием пространства и стильным, ярким интерьером.

Также на стенде Multihull Solutions будут присутствовать представители Fountaine Pajot, ILIAD Catamarans, Ocean Voyager и Corsair Marine, готовые обсудить с потенциальными покупателям соответствующих яхт все интересующие детали.

Получить дополнительную информацию и заказать ознакомительную экскурсию по новым катамаранам на Thailand Yacht Show можно через офис Multihull Solutions Asia по телефону +66 (0) 76 238 117, по эл. почте info@multihullsolutions.asia или на сайте www.multihullsolutions.asia.