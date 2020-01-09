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Никогда не сгибайся: Multihull Solutions на Thailand Yacht Show

В рамках проходящего с 9 по 12 января Thailand Yacht Show компания Multihull Solutions проведет четыре эксклюзивных премьеры новых катамаранов. Гостей шоу ожидают мировые дебюты моторных катамаранов Stealth 36e и Indigo 53, а также тайский дебют MY 40 от Fountaine Pajot Motor Yachts и азиатская премьера тримарана NEEL 51, уже покорившего жюри престижных премий в других частях мира.

Партнерский материал

10 Января 2020, 02:17 PM
Multihull Solutions проведет на Thailand Yacht Show четыре эксклюзивные премьеры лодок, включая азиатский дебют тримарана NEEL 51.

Multihull Solutions проведет на Thailand Yacht Show четыре эксклюзивные премьеры лодок, включая азиатский дебют тримарана NEEL 51.

Stealth 36e – новейший моторный катамаран верфи Asia Catamarans, впечатляющий выдающимися ходовыми характеристиками и экономичностью. Внешние твин-моторы на 50/60 л.с. позволяют ему развивать скорость в 22 узла, при этом поклонников менее затратных в плане топлива путешествий порадует суммарный расход в 16 л/ч на крейсерской скорости в 16 узлов.

С момент презентации яхтенному сообществу NEEL 51 выиграл почти все престижные отраслевые награды, включая титул европейской яхты года 2018. NEEL 51 – новая веха в эволюции многокорпусных судов и идеальная лодка для семейных круизов, которой легко управлять силами минимальной команды. При этом великолепный клиренс на палубе и мостике обеспечивает всем на борту оптимальный комфорт и безопасность.

Новый Indigo 53, премьера которого также состоится на шоу, представляет собой оптимальный моторный катамаран для однодневных коммерческих чартеров и круизов без ночевки. Лодку отличают выдающаяся мощь, функциональность и комфорт на борту.

Большой интерес на шоу ожидается и к новому MY 40, выделяющемуся своим флайбриджем и мастер-каютой беспрецедентных размеров для лодки подобного класса. Катамаран также демонстрирует впечатляющие ходовые качества и отличается обилием пространства и стильным, ярким интерьером.

Также на стенде Multihull Solutions будут присутствовать представители Fountaine Pajot, ILIAD Catamarans, Ocean Voyager и Corsair Marine, готовые обсудить с потенциальными покупателям соответствующих яхт все интересующие детали.

Получить дополнительную информацию и заказать ознакомительную экскурсию по новым катамаранам на Thailand Yacht Show можно через офис Multihull Solutions Asia по телефону +66 (0) 76 238 117, по эл. почте info@multihullsolutions.asia или на сайте www.multihullsolutions.asia.

 

 

 

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