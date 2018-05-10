Нигерийца с кокаином задержали на Пхукете

Гражданин Нигерии был задержан полицией Пхукета в ходе рутинной проверки транспорта на Thepkrasattri Rd. ночью 9 мая.

10 Мая 2018 13:21:03

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщил шеф полиции Таланга полковник Тирават Лиамсуван, гражданин Нигерии Эмех Тобечукву Киран был задержан на дорожного контроля около 2:30 ночи среды, 9 мая. Полиция проводила выборочную проверку транспорта в районе полицейского участка на Thepkrasattri Rd., и одним из остановленных водителей оказался 32-летний нигериец.

Полицейские обратили внимание на то, что мужчина заметно нервничал при общении с людьми в форме, и приняли решение провести досмотр автомобиля. Под одним из сидений сотрудники полиции обнаружили спрятанный груз кокаина, также наркотики были найдены и у самого водителя. На допросе Эмех Тобечукву Киран признался, что кокаин хранится также и у него дома.

Всего полицейские изъяли около 45 гр наркотиков, расфасованных по 14 пакетам. Нелегальный товар правоохранители оценили в 200 тыс. бат.

Шеф полиции Таланга заявил, что нигериец распространял наркотики среди туристов, при этом непосредственно с покупателями сам не контактировал. Соответствующую работу выполняла его тайская подруга, имени которой полковник Лиамсуван не назвал. В настоящий момент неизвестно, удалось ли полицейским задержать сообщницу иностранца. Самому ему были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств второй категории с целью продажи.