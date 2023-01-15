Ничего не меняй! Как заслужить место в гиде Michelin в 2023 году

Пхукетский раздел гида Michelin по Таиланду прирос в ноябре всего полудюжиной заведений, но зато отражающих основные гастрономические фарватеры острова: вот – лапша в стиле перенакан, вот мусульманские роти на завтрак, вот лобстер и гэнг сом, а вот современная европейская кухня в формате с фермы на стол. Вроде бы пять позиций, но все разные и все интересные. А дополнительный плюс – посетить пять мест вполне вписывается в скромный бюджет редактора «Новостей Пхукета». И начать обзор новых пхукетских мест в гиде Michelin было решено 1 января.

Антон Махров

Находящийся в Раваи ресторан Salaloy – максимально дружественный к туристам из списка пхукетских новичков в гиде Michelin. Он не хоронится от иностранца среди ананасовых плантаций Таланга, не сообщает в полдень о конце рабочего дня, не пугает свиными крылышками и куриными пупочками в лапше. Нет, Salaloy вольготно расположился на набережной в Раваи, ждет гостей примерно с полудня до полуночи, а из еды предлагает именно то, зачем туристы едут на Пхукет: тайскую классику с акцентом на дарах моря.

Изначальное значение мишленовских рекомендаций давно уже стерлось, а зря. Равайский Salaloy – это действительно место, которое достойно того, чтобы отклониться от маршрута. Собственно, так я и поступил утром 1 января, когда по пути с пляжа убедился, что английского завтрака мне нигде не дадут, а континентального мне и самому не надо. Печально и опасно, конечно, начинать новый год не с бекона, но иногда жизнь ставит такие задачки, что решишь с разбегу едва ли.

Не дадут – ну и не надо. Пожелав потенциальной яичнице успешно вырасти во free-range кур и поразить все доступные цели, я свернул на набережную в Раваи и остановился у ставшего мишленовским заведения с намерением занять пустующий столик и безвозбранно выпить там содовой с видом на море, пока ресторан не работает. Ресторан, однако, работал, хотя часы подсказывали, что вообще-то рановато.

«Фор ю опен», – заявил мне официант и водрузил на стол меню жестом судебного пристава, кладущего Библию перед тем, кому предстоит говорить правду, только правду и ничего кроме.

Salaloy удостоился рекомендации Michelin не за то, что делает что-то особенным образом, как PRU или Jampa, а за то, что делает все так. Качество из этой салы не уплывает, и даже сами книжки меню тому пример: вот фото блюда, вот название на тайском, вот перевод-описание на английском. В плане еды принцип тот же – Salaloy подает равайскую классику, но готовит и оформляет ее так, что не задаешься вопросом, почему платишь двойную цену за том ям или мидии. Это ресторанный уровень, который не стыдно показать приехавшему на Пхукет близкому другу из Ниццы или Вильнюса.

В интерьере тоже нет ни единой ошибки, потому что интерьер отсутствует. То есть он, наверное, имеется в самом ресторане через дорогу, но кто туда заходит? Набережная и плещущееся в метре море – вот идеальный сеттинг для утра 1 января. Вплоть до того, что этим самым утром я после трапезы поспешил освободить свой столик страждущим, которые искали место. Внутри были свободны все столы, но вы же понимаете.

Сами посетители – еще один знак качества. Если вы хотите признак по-настоящему хорошего пхукетского заведения, то вот он: это место, куда тайская семья приходит новогодним утром со своей прекрасной 80-летней бабушкой, чтобы та в тени казуарин отведала гунг об вунсен, окруженная детьми и внуками.

Приходить, кстати, лучше всего именно компанией, чтобы попробовать побольше разного. Когда листаешь меню, хочется всего и сразу – и щедро засыпанную лемонграссом праздничную рыбу; и сливочный карри в кокосе; и дышащий огнем том ям со свернувшимися калачиком креветками; и салат из цветков банана с сушеными креветками. А ведь есть еще и фирменная свиная грудинка, и фирменные не свиные крылышки, и много чего.

Как раз одно из рекомендуемых заведением блюд я и взял – нам прик гунг сиеб, то есть чили пасту с сушеными мини-креветками. Salaloy не зря просит что-то вроде 200 бат за стеклянную розеточку острых креветок и ассорти овощей к ним. Если вы никогда не понимали, почему нам прик гунг сиеб считается фирменным блюдом Пхукета – попробуйте его в Salaloy. И кстати, официант был совершенно прав, когда предложил взять рис. Эта чили-паста – никакая не паста, это именно креветки с острыми и ароматными добавками к ним. Макать туда овощи совсем неудобно, а вот собрать комплект на ложке с рисом и отправить в рот – очень даже. А еще мне нигде не доводилось встречать такие восхитительные маринованные ростки бобов. И морковь на пару я тоже ни разу в жизни еще не хвалил.

Впрочем, обжигающий нам прик был вторым блюдом, а на свежие рецепторы отправились местные устрицы, заменившие мне яйца пашот. Ресторан не относит благородных моллюсков к числу рекомендуемых блюд, потому что чего их рекомендовать? Их есть надо.

К устрицам в Salaloy подают острый соус для морепродуктов нам чим тале, сладкий чили-джем нам прик пао с жареным чесноком, свежий чили с галангалом и, наконец, просто лайм. Порция за 180 бат состоит из четырех устриц, так что можно попробовать все четыре сочетания, а потом сидеть и горевать, что было маловато.

И опять же, Salaloy берет свои деньги не за то, что делает с устрицами что-то особенное, а за то, что не делает с ними ничего. Не засыпает сыром, не поливает майонезом, не украшает виноградом и пером из филейной части совы. Он просто подает их на стол на льду, выставляя полукругом мисочки с соусами. И как по мне, такая гастрономия в 2023 году заслуживает места в гиде Michelin. Надо бы проверить, остались ли еще на Пхукете заведения, где умеют аналогично обращаться с самой нежной частью кормовой обшивки коровы. Был здесь когда-то здесь один немец. Из Аргентины... Тоже межконтинентальный...

Ресторан Salaloy находится на набережной в Раваи почти у самого пирса, рядом с Nikita’s. Меню можно найти на Facebook.com/SalaloySeafood. Телефон – 065 395 4253.