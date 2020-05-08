Официальные лица в очередной раз не зафиксировали прироста подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на Пхукете. Нулевой показатель отмечается на протяжении шести дней подряд.

Новости Пхукета

8 Мая 2020, 02:02 PM

Ни одного нового случая COVID-19 не выявлено на Пхукете за шесть дней. Фото: Phuket PR Department

Как сообщил в сегодняшнем отчете (8 мая) Пхукетский комитет по эпидемиологии, общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки не изменилось. Всего заболели 220 жителей острова. Показатель остается таким же, как и 1 мая, когда были обнаружены три последних на текущий момент случая заражения.

Лечение от COVID-19 в настоящий момент проходят 34 пациента с подтвержденным диагнозом (столько же, как и днем ранее). Результатов анализов ожидают 37 человек (против 30 днем ранее). Выздоровели и были выписаны 183 пациента (столько же, как и днем ранее).

Скончались от COVID-19 три человека: 64-летняя жительница Банг-Тао, 63-летняя владелица кафе в Патонге и 69-летний австралиец-отельер из Кхао-Лака. Еще один пациент с диагностированным вирусом умер от травм, полученных в дорожной аварии. В официальный список погибших от COVID-19 последний пациент не входит.