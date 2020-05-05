Ни одного нового случая COVID-19 не выявили за сутки на Пхукете

Согласно сегодняшнему отчету официальных лиц, за все время с появления нового коронавируса на Пхукете было подтверждено 220 заражений.
Лечение от COVID-19 в настоящий момент проходит 38 пациентов с подтвержденным диагнозом (на одного человека меньше, чем днем ранее). Результатов анализов ожидают 47 человек (против 29 днем ранее). Выздоровели и были выписаны 180 пациентов (на одного человека больше, чем днем ранее).
Скончались за все время три человека. Два пациента умерли непосредственно от вызванной коронавирусом пневмонии, еще один пациент с диагностированным вирусом скончался от травм, полученных в дорожной аварии.