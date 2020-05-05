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Ни одного нового случая COVID-19 не выявили за сутки на Пхукете

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что за понедельник, 4 мая, на острове не было ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующая информация содержится в отчете, опубликованном сегодня утром (5 мая).

Новости Пхукета

5 Мая 2020, 10:42 AM
Ни одного нового случая COVID-19 не выявили за сутки на Пхукете. Фото: Phuket PR Department

Ни одного нового случая COVID-19 не выявили за сутки на Пхукете. Фото: Phuket PR Department

Согласно сегодняшнему отчету официальных лиц, за все время с появления нового коронавируса на Пхукете было подтверждено 220 заражений.

Лечение от COVID-19 в настоящий момент проходит 38 пациентов с подтвержденным диагнозом (на одного человека меньше, чем днем ранее). Результатов анализов ожидают 47 человек (против 29 днем ранее). Выздоровели и были выписаны 180 пациентов (на одного человека больше, чем днем ранее).

Скончались за все время три человека. Два пациента умерли непосредственно от вызванной коронавирусом пневмонии, еще один пациент с диагностированным вирусом скончался от травм, полученных в дорожной аварии.



 

 

 

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