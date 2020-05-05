Ни одного нового случая COVID-19 не выявили за сутки на Пхукете

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что за понедельник, 4 мая, на острове не было ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующая информация содержится в отчете, опубликованном сегодня утром (5 мая).

Новости Пхукета

5 Мая 2020, 10:42 AM

Ни одного нового случая COVID-19 не выявили за сутки на Пхукете. Фото: Phuket PR Department