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Ни один пхукетский пожар не попал в отчет DDPM по региону

Отделение Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) по 18 региону выпустило итоговый отчет за март, посвященный пожарной ситуации в своей зоне ответственности, включающей провинции Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Транг и Ранонг. Ни один из пожаров, о которых сообщали пхукетские муниципалитеты, не попал в финальную статистику офиса, так что провинция стала единственной в 18 регионе, где за март официально не было никаких возгораний, как минимум достойных упоминания. При этом региональный офис DDPM сам базируется на Пхукете.

Новости Пхукета

10 Апреля 2023, 01:33 PM
Итоговый отчет DDPM по 19 региону за март. Фото: DDPM Region 18

Итоговый отчет DDPM по 19 региону за март. Фото: DDPM Region 18

Мартовский пожар в Май-Кхао. Фото: Mai Khao OrBorTor

Мартовский пожар в Май-Кхао. Фото: Mai Khao OrBorTor

Один из мартовских пожаров в Паклоке. Фото: Pa Khlok Municipality

Один из мартовских пожаров в Паклоке. Фото: Pa Khlok Municipality

Мартовский пожар в Раваи. Фото: Rawai Municipality

Мартовский пожар в Раваи. Фото: Rawai Municipality

Мартовский пожар в Ко-Кэу. Фото: Koh Kaew OrBorTor

Мартовский пожар в Ко-Кэу. Фото: Koh Kaew OrBorTor

В отчете, опубликованном 5 апреля на странице DDPM Region 18 в Facebook, сообщается о том, что за 1-31 марта было зафиксировано 38 пожаров в 10 муниципалитетах/мубанах (количество одинаково) четырех провинций.

В частности, за отчетный период произошли четыре пожара в жилых домах, один пожар на промышленном объекте, один пожар в государственном учреждении, два пожара на свалках и 32 на сельскохозяйственных землях.

Все это пожары за пределами Пхукета. Ни один из инцидентов на острове в отчете не упоминается, хотя лишь за последние две недели марта местные муниципалитеты сообщали минимум о десяти ликвидированных возгораниях разных типов. Ниже приводится список тех из них, о которых писали «Новости Пхукета»:

  • 15 марта. Pa Khlok. Fire at a garbage site near Ban Paklok School;

  • 16 марта. Саку. Пожар на стрельбище Asian Shooting Range;

  • 22 марта. Паклок. Пожар в жилом доме в Promphan Village;

  • 22 марта. Паклок. Лесной пожар на Soi Papa Ban Yamu;

  • 23 марта. Паклок. Лесной пожар на Sai Laem Sai Rd;

  • 24 марта. Камала. Пожар не указанного типа в не указанной локации;

  • 25 марта. Ко-Кэу. Лесной пожар за автосалоном Toyota;

  • 26 марта. Май-Кхао. Лесной пожар у отеля Melia Phuket Mai Khao;

  • 26 марта. Чалонг. Пожар не указанного типа в не указанной локации;

  • 30 марта. Rawai. Vegetation fire on Soi Khok Makham.

Ни в одном из перечисленных выше случаев местные муниципалитеты и административные организации тамбонов не сообщали ни о погибших, ни о пострадавших. Фото с мест событий позволяют сделать вывод, что их и не было. Материальный ущерб неизвестен.

В отчете DDPM не указываются критерии, по которым те или иные пожары включаются в итоговую региональную сводку. Нельзя исключать, что туда попадают возгорания, которые привели к жертвам или материальном ущербу выше определенного уровня.

 

 

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