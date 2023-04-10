Ни один пхукетский пожар не попал в отчет DDPM по региону

Отделение Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) по 18 региону выпустило итоговый отчет за март, посвященный пожарной ситуации в своей зоне ответственности, включающей провинции Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Транг и Ранонг. Ни один из пожаров, о которых сообщали пхукетские муниципалитеты, не попал в финальную статистику офиса, так что провинция стала единственной в 18 регионе, где за март официально не было никаких возгораний, как минимум достойных упоминания. При этом региональный офис DDPM сам базируется на Пхукете.

Новости Пхукета

В отчете, опубликованном 5 апреля на странице DDPM Region 18 в Facebook, сообщается о том, что за 1-31 марта было зафиксировано 38 пожаров в 10 муниципалитетах/мубанах (количество одинаково) четырех провинций.

В частности, за отчетный период произошли четыре пожара в жилых домах, один пожар на промышленном объекте, один пожар в государственном учреждении, два пожара на свалках и 32 на сельскохозяйственных землях.

Все это пожары за пределами Пхукета. Ни один из инцидентов на острове в отчете не упоминается, хотя лишь за последние две недели марта местные муниципалитеты сообщали минимум о десяти ликвидированных возгораниях разных типов. Ниже приводится список тех из них, о которых писали «Новости Пхукета»:

15 марта. Pa Khlok. Fire at a garbage site near Ban Paklok School;

16 марта. Саку. Пожар на стрельбище Asian Shooting Range;

22 марта. Паклок. Пожар в жилом доме в Promphan Village;

22 марта. Паклок. Лесной пожар на Soi Papa Ban Yamu;

23 марта. Паклок. Лесной пожар на Sai Laem Sai Rd;

24 марта. Камала. Пожар не указанного типа в не указанной локации;

25 марта. Ко-Кэу. Лесной пожар за автосалоном Toyota;

26 марта. Май-Кхао. Лесной пожар у отеля Melia Phuket Mai Khao;

26 марта. Чалонг. Пожар не указанного типа в не указанной локации;

30 марта. Rawai. Vegetation fire on Soi Khok Makham.

Ни в одном из перечисленных выше случаев местные муниципалитеты и административные организации тамбонов не сообщали ни о погибших, ни о пострадавших. Фото с мест событий позволяют сделать вывод, что их и не было. Материальный ущерб неизвестен.

В отчете DDPM не указываются критерии, по которым те или иные пожары включаются в итоговую региональную сводку. Нельзя исключать, что туда попадают возгорания, которые привели к жертвам или материальном ущербу выше определенного уровня.