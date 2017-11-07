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NHA реализует три проекта доступного жилья на Пхукете

Национальное управление жилищного строительства (NHA) продолжает прием заявок на покупку жилья в трех проектах, которые должны быть завершены на Пхукете в следующем году.

Шела Рива

7 Ноября 2017 14:53:35

Три новых проекта NHA будут сданы на Пхукете в следующем году. Фото: Национальное управление жилищного строительства (NHA)
Три новых проекта NHA будут сданы на Пхукете в следующем году. Фото: Национальное управление жилищного строительства (NHA)

В беседе с «Новостями Пхукета» куратор проектов Пакум Ноймани рассказал, что NHA сейчас строит на острове три новых объекта, рассчитанных на покупателей с невысоким уровнем дохода или получателей материальной помощи от государства (как правило, для такие лица могут получить кредит на льготных условиях). Объекты должны быть сданы в следующем году.

«Первый проект – это поселок Phuket Thеpkrasattri, расположенный рядом с рестораном Laem Hin Seafood в Ко-Кэу (в районе пирса, с которого отходят лодки на Кокосовый остров). Поселок состоит из трехэтажных таунхаусов с площадью каждого этажа около 20 кв. м. Цены здесь начинаются от 3,79 млн бат. Из 66 домов в Phuket Thpkrasattri не забронированными остаются только девять», – рассказал господин Ноймани о «топовом» проекте из трех. Сдача объекта запланирована на конец 2018 года.

«Кроме того, реализуется проект Garden Ville Phuket By NHA, состоящий из двухэтажных таунхаусов. Площадь этажа здесь составляет около 18,5 кв. м., цены начинаются от 1,59 млн бат. В поселке Garden Ville будет 354 дома, 200 из которых уже забронированы», – продолжил господин Ноймани. Поселок должен быть сдан в апреле следующего года.

Третий проект будет самым доступным из всех, поскольку в нем покупателям предлагаются не таунхаусы целиком, а отдельные квартиры в них.

«Кроме того, у нас есть проект Phuket Thalang, состоящий из 19 трехэтажных таунхаусов, разделенных на апартаменты. Он находится в Срисунторне, неподалеку от Phuket Community Housing Office, и представляет собой расширение уже существующего жилого проекта для лиц с низким уровнем дохода. Каждые апартаменты имеют площадь 33 кв. м, в них есть одна спальня и одна ванная. Цены на апартаменты начинаются от 620 тыс. бат. Проект должен быть завершен примерно в течение 350 дней», – рассказал представитель NHA.

«Около 50 апартаментов еще не забронированы», – добавил он.

Как пояснил господин Ноймани, бронирование жилья потенциальными покупателями открыто до 12 ноября. Приобрести апартаменты или таунхаус на Пхукете может любой гражданин Таиланда в возрасте от 20 лет, включая выходцев из других провинций. Заявки принимаются в Phuket Community Housing Office.

«На Пхукете живет много людей с невысоким доходом, которые нуждаются в жилье. Все предыдущие проекты NHA имели здесь успех, поэтому мы решили реализовать еще три. Наша цель – помочь людям с низкими доходами и тем, кто получает материальную помощь от государства», – добавил господин Ноймани.

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