Компания Express Carpet & Decor почти никак не рекламировала открытие своего магазина на Пхукете, но событие незаменным не прошло.

Крис Хастед

Большие магазины товаров для дома – слабый помощник для человека, решившего придать своему пхукетскому жилью уникальный стиль. Ассортимент повсюду настолько схожий, что вместо желаемого «вау» заглянувший в дом гость скорее скажет: «О, у меня такое же».

Именно поэтому тихое открытие на Пхукете бутика Express Carpet & Decor не осталось незамеченным. Фирме потребовалось почти полвека, чтобы добраться до острова, но когда это произошло, знающие клиенты появились на пороге незамедлительно.

«Первой нашей клиенткой была давняя покупательница из Бангкока. Она хотела подобрать что-то для своей пхукетской виллы», – рассказывает Равеван Коусурат, директор по развитию Express Carpet & Decor.

Как следует из названия, главный пункт в ассортименте бутика – ковры, коврики и другие напольные покрытия.

«В каждом доме должен быть ковер, чтобы придать ему ощущение индивидуальности», – убеждена госпожа Коусурат.

«Наша клиентская база – это смесь иностранцев и тайцев в возрасте 30-40 лет и старше. Большинство приходят подобрать что-то для своих личных домов», – добавляет она.

С учетом целевой аудитории бутик имеет стратегическое расположение. Он находится в центре Wana Park, рядом с бутиком плитки Tile-It и рестораном Suay. Вокруг расположилось полдюжины поселков, где любят селиться экспаты и не только. Кроме того, от бутика пять минут езды до Лагуны, где потенциальных клиентов явно не меньше.

«Мы не хотим вести бизнес в тауне, мы хотим быть в прямом контакты с клиентами и знаем, где они живут», – улыбается госпожа Коусурат.

Изначально пхукетский бутик Express Carpet & Decor ориентировался на продукцию для использования преимущественно на открытом воздухе. Речь шла о напольных покрытиях из натуральных материалов но при этом устойчивых к грибкам, воздействию солнечного света и влаги. К примеру, такое покрытие можно было бы уложить в беседке или патио, а в случае загрязнения – банально промыть из шланга и оставить сушиться на солнце.

В ассортименте по-прежнему есть подобные ковры, но не меньше и вещей, которые призваны украсить интерьер, на экстерьер. Всевозможные дверные коврики, ковры для гостиной, спальни, столовой – Express Carpet & Decor предлагает все варианты, причем в самых разных стилях.

«В Бангкоке сейчас популярных лохматые ковры, но люди зачастую выбирают не то, что модно, а что нравится им самим. К примеру, популярны коротковорсовые ковры с узорами в современном стиле, за которыми легко ухаживать», – делится наблюдениями госпожа Коусурат.

Цены в Express Carpet & Decor начинаются от 2 тыс. бат, а верхней планки у фирмы, пожалуй, и вовсе нет. Компания в прямом смысле слова занимается красными ковровыми дорожками для мероприятий топового уровня. На Пхукете ее продукцией уже заинтересовались отели Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach and the Absolute Twin Sands Resort & Spa, а среди бангкокских клиентов есть немало звезд. Яркий пример – роскошнейший ковер площадью 2 тыс. кв. м, который фирма изготовила для свадьбы Рави Итиравивонга и Ворамат Сриваддханапрабхи, дочери основателя сети King Power. Свадьба проходила в стеклянном павильоне, возведенном специально для этой цели на фонтанной площади King Power Rangnam. Церемонию почтила своим визитом Ее Королевское Высочество Принцесса Сириваннавари Нариратана.

Впрочем, если вы думаете, что ковры – удел представителей старшего поколения, то позвольте не согласиться. Сверхпопулярный тайский певец Тун Бодислэм (настоящее имя – Атхивара Кхонгмалай) также является клиентом Express Carpet & Decor. По словам госпожи Коусурат, идол тайской молодежи выбирает «современные, стильные, элегантные изделия». Так что список клиентов фирмы вполне оправдывает ее слоган – «Лидеры в сфере модных ковров».

Кроме продукции местного производства, Express Carpet & Decor предлагает и импортную продукцию, включая шениль и вискозу из Бельгии.

«Мы являемся эксклюзивными импортерами нескольких линеек. Нашу семью выбрали из-за глубины накопленного за годы опыта, поскольку среди людей, чью продукцию мы закупаем, есть такие, кто не готовы рисковать своими брендами международного уровня», – говорит госпожа Коусурат.

Отдельный момент – возможность сделать эксклюзивный ковер, который будет на все 100% уникальным. Форму, размеры, узор, логотипы – все это можно заказать по вкусу и потребностям.

«Покупатель может сам выбрать и тип нитей: акриловые, нейлоновые, шелковые, вискозные. Ковер будет изготовлен вручную в соответствии с оговоренным дизайном, сам процесс изготовления займет 30-60 дней в зависимости от размера», – говорит госпожа Коусурат.

«У нас есть отдельная команда на Пхукете, но в зависимости от масштаба проекта мы можем подключить и специалистов из Бангкока», – добавляет она.

По словам госпожи Коусурат, именно индивидуальный подход и есть краеугольный камень Express Carpet & Decor как семейного бизнеса.

«Многие из наших сотрудников работают с нами с первых дней, некоторые трудятся уже по 20-30 лет. В значительной мере мы все – одна семья. Собственно, именно так все и начиналось», – отмечает директор по развитию Express Carpet & Decor.

С 1 февраля по 3 марта в Express Carpet & Decor действует промо-акция Carpet Lover, в ходе которой размер скидок на ряд ассортимента достигает 50%. Бутик расположен по адресу 177/23 Moo 4, Srisoonthorn Rd. и открыт с 8:30 до 17:30. Телефон: 066 149 7171. Эл. почта: phuket@expresscarpet.co.th. Сайт: ExpressCarpet.co.th. Страница в Facebook: www.facebook.com/expresscarpetphuket.