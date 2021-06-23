Незаконные постройки на пляже Лайан вновь обещают снести

Владельцам спорных построек у пляжей Лайан и Лейпанг вручили уведомление о выселении. Земельные участки, которые суд признал неправомерно захваченными, должны быть освобождены до 28 июня. В противном случае власти самостоятельно снесут все здания.

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В понедельник, 21 июня, глава административной организации тамбона Чернг-Талей (OrBorTor) Маан Самран вручил официальные уведомления о выселении 15 лицам, занимающим вместе 178 рай земли у пляжей Лайан и Лейпанг. На указанной территории, в частности, находится ресторан Tony Restaurant.

Тяжба вокруг участков у пляжей Лайан и Лейпанг продолжается уже несколько лет. Еще в 2017 году Департамент специальных расследований выдал занимающим землю лицам предписание освободить ее, но выполнено оно так и не было.

Некоторые из занимающих землю людей попытались оспаривать требование о выселении в судах разных инстанций, пока дело не дошло до Верхного суда. Он апелляции также отклонил.

«Исполнение вердикта снова начинается сегодня (21 июня). Нам нужно снести здания, фигурирующие в шести последних делах: три ресторана и три жилых постройки», – заявил господин Самран, вручая новые уведомления в этот понедельник.

Господин Самран добавил, что в случае сопротивления со стороны занимающих землю лиц его офис обратится в суд с требованием выдачи ордеров на арест сопротивляющихся. Тем, кто согласится добровольно покинуть землю, административная организация провинции поможет в сносе построек.

«Если мы сможем вернуть эту землю в общественное пользование, то OrBorTor обустроит там пространство для отдыха и разных мероприятий», – заявил господин Самран.

Добавим, что приблизительная стоимость земли, о которой идет речь, составляет в районе 10 млрд бат.