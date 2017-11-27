Нетрадиционные статуи стоили места аббату пхукетского храма

Настоятель буддистского монастыря Wat Phra Nag Sang в Таланге был отстранен от исполнения обязанностей за нарушение монашеского кодекса, после того как верующие пожаловались на нетрадиционную ступу и две статуи.

27 Ноября 2017 10:29:45

Решение об отстранении от службы аббата Пхра Кру Виджитсуппакарна было принято на совещании с участием Пхра Ратчасиримуни, старшего буддистского монаха Пхукета, надзирающего за всему буддистскими храмами острова. На встрече также присутствовал глава местного отделения Национального совета по делам буддизма (NOB) Винья Паладква и вице-губернатор Пракоб Вонгманирунг.

Как было заявлено по итогам встречи, в возмущение у пользователей соцсетей вызвали сразу несколько неортодоксальных объектов. В частности, верующие жаловались на «низкое качесто исполнения» статуи глубоко почитаемого монаха Луанга Пор Чэма.

Кроме того, возмущение вызвала выкрашенная в розовый цвет ступа (традиция предполагает белый цвет) и статуя мифического гиганта-яка с обнаженной грудью и штурмовой винтовкой в руках.

Примечательно, что статуя яка – отнюдь не новая скульптура в храме. «Новости Пхукета» писали о ней еще несколько лет назад.