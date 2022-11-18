Нестабильная погода продолжится на Пхукете

Нестабильная погода с периодическими дождями сохранится на Пхукете на все выходные. В пятницу, 18 ноября, Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил, а затем повторил предупреждение о сложных погодных условиях в восточной части страны и в Сиамском заливе. Таким образом дожди, отголоски которых ежедневно доходят до Пхукета всю неделю, должны продолжиться. Прогноз местной метеослужбы на сегодняшний день такой же, как и на вчерашний.

Новости Пхукета

Метеорологическое предупреждение выпущено по всем регионам Таиланда, кроме севера. Впрочем, Пхукету достанутся лишь отголоски тех осадков, которые поделят другие провинции страны. Фото: ONWR

Метеорологическое предупреждение выпущено по всем регионам Таиланда, кроме севера. Впрочем, Пхукету достанутся лишь отголоски тех осадков, которые поделят другие провинции страны. Фото: Phuket Met

Метеорологическое предупреждение выпущено по всем регионам Таиланда, кроме севера. Впрочем, Пхукету достанутся лишь отголоски тех осадков, которые поделят другие провинции страны. Фото: TMD

Метеорологическое предупреждение выпущено по всем регионам Таиланда, кроме севера. Впрочем, Пхукету достанутся лишь отголоски тех осадков, которые поделят другие провинции страны. Фото: TMD и Phuket Info Center

В тексте предупреждения за подписью главы TMD Чомпари Чомпурат говорится о зоне низкого давления, которая движется от побережья Борнео через Южно-Китайское море в Сиамский залив и параллельно набирает силу. В заливе она должна оказаться 22-24 ноября.

Основные осадки в связи с прохождением зоны низкого давления через акваторию Южно-Китайского моря и Сиамского залива ожидаются в южном, восточном, центральном и северо-восточном регионах столицы, а также в Бангкоке. В предупреждении TMD в этот раз не указаны конкретные провинции и дни осадков в них.

При этом метеорологи предупреждают о возможности наводнений из-за накопления осадков, а также о риске схода воды со склонов.

Высота волн в Сиамском заливе 21-24 ноября ожидается на уровне 2-3 метров вне зон непосредственно штормов (и более в них), в Андаманском море – 1-2 метров (и больше).

Капитаны морских судов должны осуществлять навигацию с осторожностью, маломерным судам не следует выходить в Сиамский залив. Андаманское море в этой части предупреждения не указано.

Таким образом на Пхукете, вероятнее всего, сохранится прежняя погода. Основные дожди примут на себя материковые провинции на перешейке Кра, но некоторые остаточные осадки могут добраться до острова.

Пхукетский метеоцентр опубликовал вечером 18 ноября копию предупреждения столичных коллег, но от себя ничего не добавил. Его базовый прогноз на ближайшие сутки (с 18:00 до 18:00) предполагает дожди на 60% территории Пхукета, облачность, восточный ветер силой 15-30 км/ч, метровые волны на море (и больше в зонах штормов). Предыдущие прогнозы, опубликованные в последние три дня, от данного ничем не отличались.