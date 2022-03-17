Несколько платных шоссе станут бесплатными по случаю Сонгкрана

Министерство транспорта Таиланда объявило о решении сделать несколько платных шоссе бесплатными во время недельных каникул в честь Сонгкрана.

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18 Марта 2022, 08:00 AM

Фото: Pattarapong Chatpattarasill / Bangkok Post

Заявление об отмене платы за пользование рядом дорог сделал 16 марта министр транспорта страны Саксаям Чидчоб, сообщает Bangkok Post.

Трассы Burapha Withi Expressway (Банг-На – Чонбури) и Kanchanaphisek Expressway (Банг-Пхли – Суксават) будут бесплатными с 12 по 18 апреля.

Шоссе Highway 7 (Бангкок – Паттайя) и Highway 9 ( на отрезках Банг-Па-Ин – Банг-Пхи, Пхра-Прадэнг – Банг-Кхэ и Пхра-Прадэнг – Банг0Кхунтхиан) также будут бесплатными 12-18 числа.

Трассы Si Rat, Udonratthaya и Chalermmahanakorn будутт бесплатными с 13 по 15 апреля. Шоссе Motorway 6 (на отрезках от Пак-Чонга и Сикхуи до Кхам-Тхале-Со) будут бесплатными на выезд из столицы 11-15 апреля и на въезд 15-18 числа.

Кроме того, парковка в зоне С аэропорта Suvarnabhumi будет бесплатной с 11 по 17 апреля.

Во избежание образования бутылочных горлышек Управление политики в области транспорта и дорожного движения (ОТР) рекомендует водителям, отправляющимся из столицы в поездки на расстояние до 300 км, выезжать с 14 апреля и возвращаться к 16 числу. При поездках не более дальние расстояния – выезжать 12-13 апреля и возвращаться 16-17 числа.

Также на дорогах в праздничную неделю будут организованы дополнительные пункты контроля.