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Несколько килограммов наркотиков изъяты в ночных рейдах на Пхукете

Полиция пхукета и представители местных органов власти провели серию ночных рейдов 30 января, в ходе которых задержали шестерых подозреваемых в наркоторговле и изъяли почти 16 тыс. содержащих метамфетамин таблеток и 1,25 кг метамфетамина в кристаллической форме.

Иккапоп Тхонгтуб

31 Января 2018 12:53:13

Ночные рейды прошли по шести адресам в Пхукет-Тауне, Чалонге и Раваи. Операцияначалась в 2:30 ночи с ареста Сивы Манопа, Ринбусайи Пиракунпаттаны и Наронга Промсири в Пхукет-Тауне. У задержанных (двух мужчин и женшины) полиция изъяла около 3 г кристаллического метамфетамина и приспособления для употребления наркотиков.

Следом в Чалонге был задержан некто Тинапан Ракру, у которого полицейские изъяли чуть более 1 г кристаллического метамфетамина. Затем в Раваи был арестован Экасит Кхонгсамут, у которого правоохранители нашли около 17 г кристаллического метамфетамина и 536 таблеток.

Последнее задержание было произведено около 8:30 утра также в Раваи. Там полицейскими была арестована Павана Пратип На-Таланг, в доме которой обнаружилось более 1 кг кристаллического метамфетамина и более 15 тыс. метамфетаминовых таблеток.

Отметим, что днем ранее (29 января) губернатор Пхукета объявил, что одной из задач местной администрации в рамках кампании Pracharat Ruamjai на 2018 год является борьба с употреблением наркотиков. Один из акцентов в рамках кампании, по словам губернатора, будет сделан на борьбе с распространением наркотиков в молодежной среде. Ранее в тот же день в Вичите прошел образовательный семинар, в котором приняли участие около 1000 учащихся из группы риска.

«По данным нашей системы мониторинга, среди подростков на Пхукете в прошлом году был зафиксирован рост употребления наркотиков», – заявил губернатор провинции.

Об ухудшении ситуации говорил в ноябре прошлого года и старший административный сотрудник (палад) администрации Пхукета Сакчай Кунанватчайдет. Отдельно он подчеркивал именно рост популярности метамфетамина на фоне снижения уличных цен и повышения доступности наркотика.

«В некоторые месяцы эпидемия идет на спад, но в целом мы наблюдаем вспышку популярности ябы», – говорил господин Кунанватчайдет.

Напомним, что метамфетамин является одним из самых популярных нелегальных стимуляторов в Таиланде и соседних странах. Наркотик доступен как в кристаллическом виде (яба айс), так и в форме таблеток, содержащих смесь метамфетамина с кофеином (яба). Крупнейшим поставщиком ябы в регионе является Мьянма.

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