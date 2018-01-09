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Несколько человек пострадали от бродячих собак на Най-Янге

Административная организация (OrBorTor) тамбона Саку занялась решением проблемы бродячих собак на пляже Най-Янге. Животные покусали не менее пяти человек в течение одной недели, и официальные лица намерены отловить их и отправить в приют для бродячих собак в лесном парке Банг-Канун.

Премкамон Кетсара

9 Января 2018 11:21:23

Фото: Премкамон Кетсара
Фото: Премкамон Кетсара

О том, что бродячие собаки стали проблемой на Най-Янге корреспонденту газеты Khao Phuket (The Phuket News на тайском языке) сообщил один из местных экспатов, рассказавших, что за неделю в районе пляжа были покусаны пять человек. Газета обратилась за комментарием в OrBorTor Саку и глава административной организации Киттикорн Пратип На-Таланг подтвердил, что соответствующие жалобы к нему действительно поступали.

«OrBorTor был уведомлен о проблеме и сейчас мы договариваемся о том, чтобы нам прислали специалистов, которые могут дистанционно усыпить собак транквилизаторами и перевезти их в собачий приют Phuket Stray Dog Shelter в лесном парке Банг-Канун в Таланге», – заявила глава OrBorTor тамбона Саку.

Собачий приют в Банг-Кануне ранее неоднократно критиковался за плохие условия содержания животных, но в последние годы у властей нашелся бюджет на обновление комплекса, так что теперь он вполне пригоден для животных. Об этом, в частности, «Новостям Пхукета» заявили представители фонда Soi Dog, занимающегося проблемой бродячих собак на острове и выступающих за гуманное отношение к животным.

«Phuket Stray Dog Shelter был модернизирован, и сейчас приют лучше, чем когда-либо. Волноваться не стоит», – заявил «Новостям Пхукета» волонтер Soi Dog, попросивший не указывать своего имени в газете.

На Най-Янге репортеры Khao Phuket побеседовали с 57-летним таксистом по имени Винью Йоммана, который значительную часть времени проводит у пляжа. По его словам, жертвами бродячих собак в последнее время были и туристы из разных стран, и местные жители. С некоторыми из них – швейцарцем Самуэлем Ротом и попросившим не называть его имени сотрудником иммиграционного бюро – журналистам также удалось поговорить. Оба собеседника Khao Phuket рассказали, что пострадали во время утренних пробежек. При этом численность нападавшей стаи составляла не менее полудюжины животных.

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