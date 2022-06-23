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NESDC придерживается прогноза по росту ВВП Таиланда на 3% в 2022 году

Национальный совет по экономическому и социальному развитию (NESDС) ожидает, что экономика Таиланда в этом году покажет рост на 3%, а в следующем ожидается увеличении на 3,7%. Такой прогноз озвучит глава ведомства Дануча Пичайянан.

Новости Пхукета

24 Июня 2022, 02:00 PM
Рабочий в Самут-Пракане. Фото: Somchai Poomlard / Bangkok Post

Рабочий в Самут-Пракане. Фото: Somchai Poomlard / Bangkok Post

Выступая на семинаре для бизнеса 22 июня, господин Пичайянан отметил, что тайский экспорт по-прежнему сохраняет позитивную динамику, несмотря на все негативные последствия российской спецоперации на Украине и ответных западных санкций против Москвы, пишет Bangkok Post.

«Российско-украинский вопрос – это риск, но одновременно и возможность, к примеру, для продуктовой отрасли», – заявил глава NESDС.

Bangkok Post не указывает, как именно, по его мнению, Таиланд может воспользоваться открывшейся «возможностью», которую в ООН описывают словами «продовольственный кризис» и «угроза глобального голода».

Напомним, что бюджет Таиланда на 2023 фискальный год строится на основе прогноза о росте экономики на 3,5-4,5% в этом году и 3,2-4,2% в следующем. При этом NESDC до этого указывал в качестве вероятного диапазона 2,5%-3,5% в 2022 году на фоне «глобальной волатильности».

 

 

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