NESDC придерживается прогноза по росту ВВП Таиланда на 3% в 2022 году

Выступая на семинаре для бизнеса 22 июня, господин Пичайянан отметил, что тайский экспорт по-прежнему сохраняет позитивную динамику, несмотря на все негативные последствия российской спецоперации на Украине и ответных западных санкций против Москвы, пишет Bangkok Post.
«Российско-украинский вопрос – это риск, но одновременно и возможность, к примеру, для продуктовой отрасли», – заявил глава NESDС.
Bangkok Post не указывает, как именно, по его мнению, Таиланд может воспользоваться открывшейся «возможностью», которую в ООН описывают словами «продовольственный кризис» и «угроза глобального голода».
Напомним, что бюджет Таиланда на 2023 фискальный год строится на основе прогноза о росте экономики на 3,5-4,5% в этом году и 3,2-4,2% в следующем. При этом NESDC до этого указывал в качестве вероятного диапазона 2,5%-3,5% в 2022 году на фоне «глобальной волатильности».