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NESDC ожидает падения ВВП на 6% вместо 7,5%

Национальный совет по экономическому и социальному развитию (NESDC) озвучил новый прогноз по изменению ВВП страны в 2020 году. Согласно оценкам ведомства, за 12 месяцев экономика потеряет 6%, а не 7,5%, как прогнозировалось ранее.

23 Ноября 2020, 03:39 PM
Фото: Bangkok Post

Фото: Bangkok Post

«Прогноз 6-процентного спада основывается улучшением некоторых факторов в государственных и частных инвестиций, восстановлении личного потребления, небольшом улучшении ситуации в экспортной сфере», – заявил генеральный секретарь NESDC Дануча Пичаянан.

Также в ведомстве отмечают и улучшение прогнозов для общемировой экономики. Спад мирового ВВП сейчас оценивается в 3,5% (вместо 4,6%), а мировой торговли – в 11% (вместо 12%).

Отметим, что прогноз NESDC на 2020 год оптимистичнее прогнозов Управления фискальной политики и Центрального банка. Управление фискальной политики ожидает спада на 7,7%, а ЦБ – на 7,8%.

 

 

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