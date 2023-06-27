Неравенство в Таиланде не сокращается, несмотря на рост ВВП и доходов населения

Продолжающийся в последние годы стабильный экономический рост в Таиланде не приводит к снижению неравенства в доходах тайцев, а порядка 6-8% населения по-прежнему живут за чертой бедности. Таковы результаты последнего исследования Управления торговой политики и стратегии (TPSO), входящего в Министерство коммерции и занимающегося, среди прочего, инфляцией, доходами населения и потребительской корзиной. Уровень экономического неравенства в Таиланде нельзя назвать вопиющим, он даже ниже среднемирового. Однако тревогу у наблюдателей вызывают те самые 6-8% находящихся за чертой бедности, что в случае с Таиландом означает доходы меньше 2802 бата на человека в месяц. В сельском хозяйстве к таким относится каждый десятый.

Новости Пхукета

Место Таиланда в мире по неравенству и четыре современных вызова, грозящих усугубить его, по версии TPSO. Фото: TPSO

Среди тайских фермеров каждый десятый живет за чертой бедности, то есть имеет доходы меньше 2802 бата на человека в месяц. Фото: Simonas Rupšys / Flickr

Свежий отчет TPSO о неравенстве и уровне бедности был опубликован на сайте ведомства на этой неделе, но непосредственно в настоящий момент полная версия документа недоступен. «Новостям Пхукета» удалось ознакомиться лишь с коротким пресс-релизом TPSO, опубликованным на его странице в Facebook, а также с комментарием главы ведомства Пунпонга Наянапакорна в пересказе газеты Bangkok Post без прямых цитат.

Bangkok Post начинает свою статью с тезиса, что масштаб неравенства растет, но сама текст ставит по сомнение это утверждение. Общий вывод, скорее, такой: Таиланд проделал огромную работу по борьбе с нищетой, но в последнее десятилетие прогресс затормозился, а сейчас перед страной стоят новые вызовы.

Борьба с нищетой

Господин Наянапакорн отметил, что с 2008 по 2021 год ВВП Таиланда вырос с 7,7 трлн бат до 10,2 трлн бат, то есть речь идет об увеличении валового продукта в денежном выражении на внушительные 32,5%. Однако «экономическое неравенство сохраняется и вызывает серьезное беспокойство».

«Государство и независимые организации должны совместно работать над его снижением и обеспечение устойчивого и ответственного развития экономики и общества Таиланда в соответствии с целями ООН по устойчивому и ответственному развитию», – пересказывает Bangkok Post слова господина Наянапакорна.

Глава TPSO справедливо отметил, что в последнее десятилетие XX века и в первые две декады XXI века Таиланд, действительно, достиг значительного прогресса в том, что касается борьбы с нищетой. В 1988 году доля людей за чертой бедности составляла 65% населения, к 2021 году показатель удалось снизить до 6,3%. Первая цифра дает ключ к пониманию многих нынешних социально-экономических реалий страны (включая склад мышления многих представителей старшего поколения), а также объясняет риторику властей, когда они говорят о «карьерах» и «доходе» применительно к отраслям, таким как добыча тунца или выращивание сахарного тростника. Если сравнивать с реалиями 1980-х годов, то сейчас это действительно «карьеры» хотя бы в том смысле, что люди вовлечены в денежные отношения.

Впрочем, не менее справедливо глава TPSO указывает, что в последние десять лет (2011-2021) особого прогресса в выводе населения из-за черты бедности уже не было. Средний показатель людей с доходами менее 2802 бата на человека составляет 6-8%, в сельском хозяйстве (среди «исанских крестьян») – 11%, то есть больше, чем каждый десятый.

Таиланд на фоне мира

По ключевым общенациональным показателям Таиланд нельзя назвать страной вопиющего неравенства. Этого не делают не только местные власти, но и независимые международные наблюдатели в главе с ООН.

Индекс Джини в Таиланде по версии Всемирного банка – 35,1 пункта (ноль означает полное равенство распределение доходов, 100 означает гипотетическую ситуацию, когда все дохода в руках одного человека). Это абсолютно средний показатель в масштабах мира, который наблюдается в самых разных государствах с точки зрения экономики и социального устройства.

В одной группе с Таиландом – Вьетнам, Индия, Россия, Литва, Грузия, Австралия, Испания. Уровень лидеров по равенству доходов населения – это порядка 25-30 пунктов. Такие показатели у Словакии и Словении, Чехии, Финляндии, Дании и Беларуси (Белоруссии).

«Неравенство в Таиланде близко к уровню других стран АСЕАН, таких как Индонезия и Вьетнам, но выше, чем в развитых странах Восточной Азии, таких как Япония и Южная Корея», – отмечает TPSO.

При этом Всемирный банк фиксирует следующее сокращение индекса джини в Таиланде: 1990 год – 45,3 пункта, 2000 год – 42,8 пункта, 2010 год – 39,4 пункта, 2020 год – 35 пунктов. Таким образом

Если обратится ко Всемирной базе данных по неравенству (WID), то обращает на себя стабильный рост доходов населения, причем не только в батах, но и в пересчете на доллары и евро. Однако, как уже говорилось выше, это не помогает выводить из нищеты беднейшее население, включая упомянутые 11% крестьян, зарабатывающих меньше 2802 бата в месяц на человека.

Одновременно есть 10% самого богатого тайкого населения, на долю которого приходится более половины всех совокупных доходов в стране, и этот показатель в последние годы не улучшается.

Новые челленджи

Происходящая сейчас трансформация экономики – как тайской, так и общемировой – несете с собой не только новые возможности, но и новые риски. Плоды возможностей очевидно демонстрирует статистика по сокращению числа бедных с 65% до 6-8%. А четыре основные угрозы, которые выделяет TPSO, следующие:

Переход к цифровой экономике

Современные технологические решения, включая работу с большими данными, повышают производительность тех, кто может ими воспользоваться, и одновременно ухудшают положение тех, кто не имеет доступа к современным решениям. Это еще больше усугубляет разрыв между богатыми и бедными, констатирует TPSO.

Старение общества

Технологический прогресс позволил людям увеличить продолжительность жизни, что привело к росту процентной доли пенсионеров в обществе. Это люди, которые уже не являются активными работниками, но остаются потребителями товаров и услуг, что увеличивает нагрузку на тех, кто работает. Согласно данным Национального совета по экономическому и социальному развитию Таиланда (NESDC), сейчас престарелые составляют порядка 20% от населения страны (13,8 млн человек).

Медленный выход из пандемии

Пандемия COVID-19 нанесла удар по глобальной экономике, который сложно сравнить с предыдущими кризисами. Экономика Таиланда не стала исключением, а наиболее сильно пострадали те группы, которые и без того числились среди самых уязвимых. Обеспеченные граждане и успешные компании перенесли кризис легче чем те, кто и так едва сводили концы с концами. Экономические последствия пандемии не преодолены до сих пор, отмечает TPSO, в связи с чем от правительства требуется продолжение адресной поддержки нуждающихся.

Изменение климата

Доля бедных особо высока среди населения, занятого в агропромышленном секторе, который страдает не только от экономических последствий пандемии, но и от климатических факторов. TPSO приводит в качестве примера рост средней температуры на планете, повышение уровня моря, участившиеся засухи и наводнения, которые считаются частью глобального изменения климата. Независимо от того, насколько рукотворно или естественно это изменение, фермерам нужна отдельная поддержка как наиболее уязвимой категории тайских граждан.