Непогода вызвала наводнения, сбой в работе аэропорта, падение линий электропередач на Пхукете

Пхукетский центр Метеорологического департамента Таиланда (TMD) перевыпустил предупреждение о сложных погодных условиях на Пхукете. Начавшиеся во второй половине дня 22 сентября сильные дожди уже вызвали наводнение в Патонге, привели к падению линии электропередач в Кароне и спровоцировали сбой в работе аэропорта. Сообщений о жертвах пока не поступало. Синоптики прогнозируют, что сильные дожди продлятся еще несколько дней, спасатели призывают быть максимально осторожными и бдительными.

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Первые проблемы в связи с сильными дождями возникли 22 сентября в Патонге, где затопило сразу несколько ключевых улиц, включая Rat-U-Thit 200 Pi Rd., Nanai Rd. и Sainamyen Rd. В некоторых местах дороги стали непроходимы для обычного транспорта, спасатели эвакуировали престарелых жителей и детей на лодках и призывали жителей острова воздержать от поездок, если то возможно.

«В некоторых местах вода стоит по пояс», – говорил в прямом эфире на Facebook Винсент Моделл из команды Rescue Team Volunteers Phuket.

В беседе с The Phuket News утром 23 сентября о повторил свой призыв быть максимально внимательными на дорогах и воздерживаться от не обязательных поездок.

Издание беседовало с господином Моделлом перед началом его очередного дежурства в Патонге. Спасатель предполагал, что на фоне погодных условий дежурство может затянуться на 18-20 часов.

Хотя официальные лица Пхукета пока не публиковали сообщений о ситуации, экстренные службы провинции уже переведены в усиленный режим.

Вечером 22 сентября спасателям пришлось выезжать к Centara Villas Phuket, где произошло обрушение линии электропередач на проезжую часть. Изначальные сообщения о пострадавших не подтвердились, хотя на фото с места событий видны поврежденные микроавтобус и мотоцикл. На видео от Centara видно туристов, пешком преодолевающих заблокированный участок дороги на въезде в Карон со стороны Патонга.

Около 19:00 вечера страница Phuket Info Centara сообщила о нескольких рейсах, которые не смогли совершить запланированные посадки на Пхукете. Сайт FlightRadar24 зафиксировал продолжительный сбой в работе аэропорта, пик которого пришелся на период с 17:00 по 20:00. В случае с посадками большинство задержек продолжались не более 30 минут, хотя рейс FD3168 из Чианг-Мая сел с опозданием на 50 минут.

Вылеты с Пхукета в другие аэропорту также осуществлялись с задержками, которые зачастую составляли час и более. К примеру, рейс SQ735 в Сингапур вылетел с опоздание в 1 час и 20 минут, а рейс AK821 в Куала-Лумпур покинул Пхукет с двухчасовой задержкой.

Об инцидентах на морском транспорте не сообщалось. Статистика дорожных аварий на сайте ThaiRSC утром 23 сентября была недоступна. В отчете, опубликованном на сайте пхукетского офиса DDPM говорится о 55 госпитализированных в результате аварий 22 сентября. Синоптики ожидают продолжения дождей вплоть до 27 сентября.