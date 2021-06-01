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Неопознанное тело найдено в море к югу от Патонга

Полиция пытается установить личность мужчины, найденного мертвым в море у пляжа Трай-Транг к югу от Патонга.

Иккапоп Тхонгтуб

1 Июня 2021, 05:38 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сотрудники организации Kusoldharm Rescue Foundation получили вызов в южную часть Патонга около 15:40 дня 31 мая. В указанном месте (на мосту Coral Beach Bridge) их ожидал местный рыбак, который обнаружил тело в воде и доставил его на берег.

Пульс у найденного в море мужчины отсутствовал. Спасатели применили предписанные реанимационные меры и доставили тело в больницу Bangkok Hospital, где смерть была констатирована официально.

Как отметили спасатели, при себе у погибшего мужчины были мобильный телефон, ключи от автомобиля Toyota, канцелярский нож и бутылка с маслом для массажа.

Полиция Патонга пока не установила личность погибшего. При этом полицейские полагают, что тот был гражданином Таиланда.

 

 

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