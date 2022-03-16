Нелегальных мигрантов задержали в провинции Так

Во вторник, 15 марта, газета Bangkok Post сообщила об очередной операции, проведенной полицией в приграничной провинции Так. Там ранним утром были обнаружены и арестованы 36 бирманских граждан – 26 мужчин и 10 женщин. Аресту предшествовала погоня за машинами с нелегалами на местном шоссе.
Вместе с бирманцами полицейские арестовали двоих тайских водителей. В публикации Bangkok Post не приводятся их полные имена (в статье они названы Тхап и Нут).
По словам водителей, она должны были перевезти иностранцев из одной точки в другую в пределах провинции Так. Перевозка стоила 500 бат с человека.
Bangkok Post указывает, что официальные лица назвали такую транспортировку людей ежедневным событием в Таке.
Предыдущий арест нелегалов в Таке был произведен 13 марта. Тогда полиция задержала 53 мигрантов, прятавшихся в грузовике с овощами.