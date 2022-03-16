Нелегальных мигрантов задержали в провинции Так

Тайские силовики продолжают кампанию по борьбе с нелегальным переходом тайско-бирманской границы жителями Мьянмы, стремящимися найти работу за пределами страны. Кампания сопровождается активным освещением арестов в СМИ.

Новости Пхукета

16 Марта 2022, 01:00 PM

Группа из 36 бирманцев была задержана в провинции Так. Фото: Assawin Pinitwong / Bangkok Post

Во вторник, 15 марта, газета Bangkok Post сообщила об очередной операции, проведенной полицией в приграничной провинции Так. Там ранним утром были обнаружены и арестованы 36 бирманских граждан – 26 мужчин и 10 женщин. Аресту предшествовала погоня за машинами с нелегалами на местном шоссе.

Вместе с бирманцами полицейские арестовали двоих тайских водителей. В публикации Bangkok Post не приводятся их полные имена (в статье они названы Тхап и Нут).

По словам водителей, она должны были перевезти иностранцев из одной точки в другую в пределах провинции Так. Перевозка стоила 500 бат с человека.

Bangkok Post указывает, что официальные лица назвали такую транспортировку людей ежедневным событием в Таке.

Предыдущий арест нелегалов в Таке был произведен 13 марта. Тогда полиция задержала 53 мигрантов, прятавшихся в грузовике с овощами.





