Нелегальные лесозаготовки обнаружены на Пхукете

Департамент специальные расследований (DSI) и военно морской флот провели инспекцию в лесном массиве Банг-Кханун на севере Пхукета и начали расследование в связи с выявлением нелегальным лесозаготовок на этой территории. Интерес ВМФ к этой местности объясняется тем, что флот планирует построить там несколько больших военных объектов. Однако план не устраивает как живущих в этом районе фермеров, так и многих других жителей Пхукета.

Инспекций DSI и ВМФ в лесном массиве состоялась 17 ноября, о чем флот сообщил затем в публикации на Facebook. Как говорится в сообщении, изначально следователи и военные выехали на север Пхукета для выявления незаконно возведенных построек, но обнаружили самовольную вырубку деревьев в районе Soi Bang Ma Lao 11 в тамбоне Саку. В частности, на месте были замечены спиленные деревья охраняемых видов.

Также пхукетский штаб ВМФ сообщил, что DSI сейчас проводит проверку по жалобе на самовольный захват земли в Bang Khanun National Forest Reserve, но не уточнили подробности. Военные моряки лишь подтчеркнули, что любая нелегальная деятельность в находящемся у аэропорта лесном массиве рассматривается ими как серьезная угроза безопасности.

Лесной массив Банг-Кханун официально классифицирован как «выродившийся», но при этом имеет и статус охраняемого природного объекта. Экономическая ценность местности сейчас заключается в плантациях гевеи, мангостинов и дурианов. Однако в будущем власти планируют в прямом смысле слова перековать орала на мечи.

Именно в лесном массиве Банг-Кханун правительство выделило военным 3,8 тыс. рай земли для создания новых пунктов дислокации двух подразделений ПВО, командного центра ПВО, центра воздушной и морской обороны, а заодно батальона морской полиции.

Местные жители намерены до последнего отстаивать свои плантации. При этом официальные лица уже подтвердили, что кроме легальных сельскозозяйственных объектов на территории леса есть и нелегальные.