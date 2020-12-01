Нелегальную заготовку ценной древесины обнаружили в Калиме

Департамент Королевских лесных угодий (RFD) обнаружил нелегальную заготовку тайского тика (Hopea Odorata, такиан) в холмах к северу от Патонга. Вырубка деревьев велась на земле с титулом SorPorKor, предназначенной для сельского хозяйства.

Новости Пхукета

Как рассказал глава штаба RFD по 12 региону Бунларп Суксай, информация о нелегальной вырубке леса поступила в его ведомство от некого информатора. Вместе с сотрудниками полиции из отдела по борьбе с экологическими преступлениями специалисты приехали в указанное место (в районе Phra Barami Soi 7 в Калиме) и обнаружили там уже распиленную древесину на сумму около 60 тыс. бат.

Также официальную лица подтвердили, что некоторые деревья были спилены на прилегающей к участку территории охраняемого лесного резерва.

«Большое количество деревьев различных видов было спилено, а древесина уже обработана», – добавил господин Суксай.

Представители RFD также обратились в пхукетский офис Управления по сельскохозяйственной реформе (ALRO), в ведении которого находятся участки SorPorKor, и получили подтверждение, что на данной земле было разрешено лишь сажать гевею и фруктовые деревья.

Как отметил господин Суксай, полученных улик достаточно для возбуждения дела о нарушении Закона о лесах и Закона о национальном лесном резерве. После окончания собственного расследования RFD передаст материалы в полицию Патонга.

Господин Суксай не назвал имен подозреваемых в незаконной вырубке леса. Также глава регионального штаба RFD не уточнил, было ли какому-либо лица дано разрешение на использование указанного участка SorPorKor или он относится к числу нераспределенных земель.