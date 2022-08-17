Неизвестный поджег машину в Рассаде

Полиция Пхукет-Тауна расследует поджог автомобиля, совершенный не установленным лицом на Ratsadanusorn Rd. у муниципалитета Рассады утром 14 августа.

Киаттикун Чумани

Сообщение о подожженном автомобиле было принято полицией в 6:44 утра, рассказал подполковник Ситтипонг Крыхонг из участка в Пхукет-Тауне, при этом сам поджог, согласно записям с камер видеонаблюдения был совершен незадолго до 4:00 утра.

Прибыв на место событий, полицейские обнаружили обгоревший пикап Isuzu на парковке у жилого дома. Владелец машины – 31-летний Бурасакорн Юйен – рассказал полиции, что тревогу поднял один из его соседей, сам же он в момент происшествия спал. Обнаружив свою машину горящей, он вызвал пожарных и приступил к тушению собственными силами.

На записях с камер видеонаблюдения видно, как в районе 3:55 утра к машине подходит мужчина в закрывающем лицо мотоциклетном шлеме, поливает автомобиль некой горючей жидкостью из бутылки, а затем поджигает. После этого злоумышленника подбирает его сообщник, и оба уезжают с места поджога.

Начальник полиции Пхукет-Тауна полковник Саравут Чупрасит добавил, что полиция сейчас пытается отследить маршрут передвижения подозреваемых по записям с камер уличного видеонблюдения. Мотивы поджигателя и его сообщника не установлены.