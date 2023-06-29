Неизвестный открыл стрельбу на улице в Пхукет-Тауне

Сообщение о стрельбе у продуктового рынка Talad Kaset на Ongsimphai Rd. поступило в полицейский участок около 8:00 утра 29 июня. Обратившийся в участок человек сообщил о том, что вооруженный мужчина открыл огонь на улице в качестве угрозы продавцу лотерейных билетов. В людей стрелок, по всей видимости, не целился, хотя это не подтверждено.
На место событий выехали полицейские из участка Пхукет-Тауна и из находящегося через дорогу от него центрального участка полицию. Впрочем, ни одно из ведомств пока не выпустило публичного сообщения в связи со стрельбой – ни суть конфликта, ни имена участников неизвестны.
Полицейские насчитали четыре пулевых отверстия в окне неназванного магазина у Talad Kaset. Сейчас сотрудники органов изучают записи с камер видеонаблюдения, пытаясь найти стрелка.