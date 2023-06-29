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Неизвестный открыл стрельбу на улице в Пхукет-Тауне

Полиция ищет мужчину, открывшего стрельбу на улице в Пхукет-Тауне утром 29 июня. Согласно имеющимся данным, подозреваемый использовал огнестрельное оружие в целях запугивания другого человека. О пострадавших не сообщалось, но пули пробили окно в местном магазине, так что материальный ущерб имеется.

Иккапоп Тхонгтуб

29 Июня 2023, 05:21 PM
Стекло магазина было повреждено пулями в результате стрельбы у рынка Talad Kaset. Фото: Phuket City Police

Стекло магазина было повреждено пулями в результате стрельбы у рынка Talad Kaset. Фото: Phuket City Police

Сообщение о стрельбе у продуктового рынка Talad Kaset на Ongsimphai Rd. поступило в полицейский участок около 8:00 утра 29 июня. Обратившийся в участок человек сообщил о том, что вооруженный мужчина открыл огонь на улице в качестве угрозы продавцу лотерейных билетов. В людей стрелок, по всей видимости, не целился, хотя это не подтверждено.

На место событий выехали полицейские из участка Пхукет-Тауна и из находящегося через дорогу от него центрального участка полицию. Впрочем, ни одно из ведомств пока не выпустило публичного сообщения в связи со стрельбой – ни суть конфликта, ни имена участников неизвестны.

Полицейские насчитали четыре пулевых отверстия в окне неназванного магазина у Talad Kaset. Сейчас сотрудники органов изучают записи с камер видеонаблюдения, пытаясь найти стрелка.

 

 

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