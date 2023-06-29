Неизвестный открыл стрельбу на улице в Пхукет-Тауне

Полиция ищет мужчину, открывшего стрельбу на улице в Пхукет-Тауне утром 29 июня. Согласно имеющимся данным, подозреваемый использовал огнестрельное оружие в целях запугивания другого человека. О пострадавших не сообщалось, но пули пробили окно в местном магазине, так что материальный ущерб имеется.

Иккапоп Тхонгтуб

29 Июня 2023, 05:21 PM

Стекло магазина было повреждено пулями в результате стрельбы у рынка Talad Kaset. Фото: Phuket City Police