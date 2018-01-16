Неизвестные обстреляли жилой дом в Срисунтхорне

Полиция Таланга начала поиск неизвестных лиц, обстрелявших один из жилых домов в поселке Term Fun в Срисунтхорне.

16 Января 2018 12:13:25

Сообщение о стрельбе в Срисунтхорне поступило в полицейский участок Таланга около 19:40 вечера понедельника, 15 января. Прибывшие по вызову сотрудники полиции во главе с капитаном Варавутом Сенсоапом выяснили, что в ходе инцидента никто не пострадал. Выпущенные в сторону дома пули разбили стекло входной двери и оставили несколько отметин на стенах. Одна из пуль попала в припаркованный перед домом мотоцикл. Выстрел угодил в район бензобака, но пробить его защиту пуля не смогла. Также следы от пуль были обнаружены на соседних зданиях.

По словам капитана Сенсоапа, стрельба по дому велась из пистолета или револьвера калибра около 11 мм (вероятнее всего, речь идет о калибре .45). На месте событий полицейские нашли несколько стреляных гильз. По версии следствия, подозреваемые произвели серию выстрелов и скрылись с места событий на мотоцикле.

Владелец дома – 58-летний Чайват (фамилию полиция не раскрыла) – в момент происшествия был в отъезде. В ходе общения с полицией он рассказал, что незадолго до происшествия ему поступали угрозы в связи с разводом с женой.

«В воскресенье, 14 января, я получил звонок от некого мужчины, который угрожал застрелить меня, если из-за меня моя бывшая супруга окажется в тюрьме», – рассказал Чайват.

«А 25 декабря некие люди пришли к моему дому и повредили мою машину. Я думаю, что это одни и те же лица. В полицию Таланга я о том случае сообщил», – добавил он.