Неделя усиленного контроля за безопасностью начинается на Пхукете

Власти Пхукета так и не выпустили официального заявления в связи с усилением дорожного контроля в Сонгкран. Слова «Семь дней опасности» отсутствуют даже в сегодняшних публикациях о старте приуроченного к празднику периода тщательного обеспечения безопасности. Впрочем, традиционный Центр по предотвращению ДТП все же начал работу утром 10 апреля и провел свое первое совещание. Также было объявлено об усилении в полиции, вооруженных силах и других силовых структурах.

Новости Пхукета

Центр по предотвращению ДТП традиционном считается операционным штабом недели усиленного контроля на дорогах, также известной как «Семь дней опасности». В этом году власти Пхукета так и не произнесли заветные слова про «опасность», но центр начал работу в положенный срок.

Как следует из публикаций PR-службы Пхукета (PR Phukеt) и офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) по 18 региону, утром 10 апреля центр провел первое совещание, получившее номер 1/2566.

Мероприятие включало видеоконференцию с министром внутренних дел Анупонгом Паоджиндой. От лица Пхукета старшим чиновником был вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам. Присутствовал и глава провинциального отделения DDPM Удомпорн Кан. Именно его офис должен координировать всю активность в рамках недели усиленного контроля на дорожном и морском транспорте, а также составлять отчеты для Бангкока.

Также 10 апреля был дан старт приуроченной к Сонгкрану антикриминальной кампании. Мероприятие прошло на КПП Тха-Чат-Чай (Phuket Checkpoint), находящемся сразу после съезда с моста, соединяющего Пхукет с материком. В качестве координирующего ведомства здесь выступает штаб полиции по восьмому региону, однако участие в кампании будут принимать не только полицейские, но также сотрудники провинциального офиса Минобороны, военнослужащие армии Таиланда и моряки третьего регионального командования ВМФ. Всего речь идет о более, чем десятке ведомств и структур.

Отдельная церемония состоялась 10 апреля в международном аэропорту Пхукета. Впрочем, эта кампания, если судить по составу участников, будет частью общей полицейско-флотско-армейской, старт которой был дан на Phuket Checkpoint.

На мероприятии в аэропорту было объявлено, что в дни Сонкграна (13-17 апреля) аэропорт ожидает «не менее 40 тыс. прибывающих пассажиров и по 250 принимаемых и отправляемых рейсов в день».

При этом ни в одном из сообщений о прошедших мероприятиях ничего не говорится о физическом контроле на дорогах, то есть чекпоинтах, которые всегда были главным элементом «Семи дней опасности» в Новый год и Сонгкран и, возможно, удерживали кого-то из водителей от безответственного поведения.

Ответ на вопрос о том, будут ли в этот Сонгран непосредственно сами дорожные проверки, водители получат после полуночи. Кампания, если верить предыдущей публикации OrBorJor, начнется с 11 апреля.