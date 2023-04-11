Неделя усиленного контроля на дорогах началась на Пхукете

На Пхукете началась приуроченная к Сонгкрану неделя усиленного контроля на дорогах, которая на протяжении последних двух десятилетий именовалась «Семью днями опасности», а теперь стала безымянной. Официальные лица перестали акцентировать слово опасность, да и о самих проверках на дорогах ничего не говорят. На всех мероприятиях, прошедших 10-11 апреля, звучали лишь общие слова.

Новости Пхукета

Власти больше не называют праздничную неделю «Семью днями опасности». Да и на конкретной работе внимания не акцентируют. Фото: Муниципалитеты Пхукета

Власти больше не называют праздничную неделю «Семью днями опасности». Да и на конкретной работе внимания не акцентируют. Фото: Муниципалитеты Пхукета

Власти больше не называют праздничную неделю «Семью днями опасности». Да и на конкретной работе внимания не акцентируют. Фото: Муниципалитеты Пхукета

Власти больше не называют праздничную неделю «Семью днями опасности». Да и на конкретной работе внимания не акцентируют. Фото: Муниципалитеты Пхукета

Власти больше не называют праздничную неделю «Семью днями опасности». Да и на конкретной работе внимания не акцентируют. Фото: Муниципалитеты Пхукета

Власти больше не называют праздничную неделю «Семью днями опасности». Да и на конкретной работе внимания не акцентируют. Фото: Муниципалитеты Пхукета

Власти больше не называют праздничную неделю «Семью днями опасности». Да и на конкретной работе внимания не акцентируют. Фото: Муниципалитеты Пхукета

Дорожные чекпоинты начали работать на острове 11 апреля, так что завтра от властей можно было бы ожидать традиционного отчета о прошедшем дне, однако на фоне изменения коммуникативной стратегии их может и не быть. Впрочем, свою статистику продолжит публиковать Комитет по дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC).

Неделя усиленного контроля на дорогах будет продолжаться с 11 по 17 апреля. По состоянию на 00:00 вторника, 11 апреля, на сайте ThaiRSC было зафиксировано 40 смертей в ДТП на Пхукете с начала года и 6554 подтвержденных госпитализации после аварий.

Утром 11 апреля на острове прошла церемония начала работы Центра по снижению числа происшествий на наземном и морском транспорте. Участие в ней приняли вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам и глава провинциального офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) Удомпорн Кан.

Фотографий непосредственно с дорожных чекпоинтов центральные власти не опубликовали, но некоторые муниципалитеты все же не проигнорировали традицию. В частности, снимки в Facebook разместили районные администрации тамбонов Паклок, Раваи, Кату, Чернг-Талей. Последний даже поставил старый хэштег #СемьДнейОпасности.