Неделя усиленного контроля на дорогах началась на Пхукете

Сегодня, 27 декабря, на Пхукете стартовала новогодняя неделя усиленного контроля на дорогах, известной как «Семь дней опасности». Для полковника Сантата Лайангкуна, возглавившего дорожную полицию Пхукета несколько дней назад, эта кампания станет первой, но цель он себе ставит такую же, как и предшественники: добиться нулевого показателя смертности в ДТП в период с 27 декабря по 2 января. В предыдущие годы избежать смертей на дорогах в новогоднюю неделю не удавалось.

Новости Пхукета

27 Декабря 2019, 09:56 AM

Фото: Таньялак Сакут

Как рассказал полковник Лайангкун, обеспечивать безопасность на трассах Пхукета в праздничные дни будут 675 полицейских, сотрудников Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) и волонтеров. В рамках кампании на дорогах будут организованы 11 основных чекпоинтов, три мобильных чекпоинта и 10 пунктов помощи водителям.

«Большие чекпоинты будут в течение всей недели находиться в одних и тех же точках, однако малые чекпоинты и пункты оказания помощи можно будет передислоцировать в зависимости от того, где будет зафиксирована повышенная аварийность и где эти чекпоинты будут более востребованы. Сотрудники дорожной полиции и DDPM будут ежедневно анализировать поступающие данные о ситуации на дорогах и корректировать точки приложения усилий», – объяснил полковник Лайангкун.

По словам офицера, задействованные в кампании сотрудники полиции и другие лица будут разделены на группы четырех профилей: группы связей с общественностью (11 команд с общим штатом в 22 человека), группы управления ситуацией на дорогах (22 команды, 198 человек), группы предотвращения аварий (14 команд, 315 человек), группы контроля за соблюдение закона (14 команд, 140 человек).

Также полковник подтвердил, что вся информация о выявленных нарушениях ПДД будет заноситься в общенациональную базу данных с вычетом у нарушителей штрафных баллов. В соответствии с новой балльной системой штрафов, при вычете у шофера 12 баллов действие его водительского удостоверения будет приостанавливаться на 90 дней. Соответствующая система была введена в Таиланде 19 декабря.

В середине декабря вице-премьер Таиланда Правит Вонгсуван провел видеоконференцию с губернаторами провинций, проинструктировав их относительно того, какие именно меры следует принять для снижения аварийности на дорогах в период новогодних праздников.

Среди озвученных по итогам видеконференции новых инициатив была, в частности, просьба к Департаменту скоростных магистралей временно приостановить дорожные работы на трассах и убрать с них спецтехнику. Сотрудники экстренных служб получили распоряжение круглосуточно быть готовыми к оказанию помощи жертвам аварий. Кроме того, в прессе сообщалось о планах властей обратиться к транспортным компаниям с просьбой по возможности сократить объемы грузовых перевозок по автодорогам в новогоднюю неделю.

Согласно официальной статистике DDPM, в прошлый новогодний период «Семи дней опасности на дорогах» на Пхукете было зафиксировано 46 аварий, в которых пострадали 46 человек и еще два человека погибли. Показатель 2017 года – 74 аварии, 81 пострадавший и двое погибших, показатель 2016 года – 72 аварии, 74 пострадавших и шесть погибших. Тем не менее, новый глава дорожной полиции надеется, что в этот раз число ДТП удастся снизить.

«Принимаемые нами меры позволят уменьшить количество аварий, поскольку [благодаря усилению] мы сможем проверять больше водителей и стимулировать их к более ответственному вождению», – заявил полковник Лайангкун.

По состоянию на 18 декабря официальный вебсайт Комитета по безопасности на дорогах Таиланда фиксировал гибель 89 человек на Пхукете с начала года, количество пострадавших, которым потребовалась госпитализация, превышало 9 тыс. человек. Таким образом средний показатель составлял примерно одну смерть каждые четыре дня. Всего же с начала года в дорожных авариях в Таиланде погибли 16 тыс. человек, еще 883,6 тыс. получили травмы.