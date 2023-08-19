Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Не вписавшийся в поворот водитель обесточил часть Рассады

Мыс Нга в тамбоне Рассада временно остался без электричества, после того как кроссовер Mazda вылетел с дороги и повалил мачту электропередач перед рассветом 19 августа

Иккапоп Тхонгтуб

19 Августа 2023, 07:09 PM
Кроссовер Mazda CX-30 врезался в столб в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Кроссовер Mazda CX-30 врезался в столб в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Кроссовер Mazda CX-30 врезался в столб в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Кроссовер Mazda CX-30 врезался в столб в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Кроссовер Mazda CX-30 врезался в столб в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Кроссовер Mazda CX-30 врезался в столб в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Кроссовер Mazda CX-30 врезался в столб в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Кроссовер Mazda CX-30 врезался в столб в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Кроссовер Mazda CX-30 врезался в столб в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Кроссовер Mazda CX-30 врезался в столб в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Кроссовер Mazda CX-30 врезался в столб в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Кроссовер Mazda CX-30 врезался в столб в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Кроссовер Mazda CX-30 врезался в столб в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Кроссовер Mazda CX-30 врезался в столб в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукет-Тауна получила сообщение о ДТП в Рассаде около 4:30 утра. В поступившем в участок сообщении говорилось, что на дороге, ведущей на Лэм-Нга автомобиль повалил мачту электропередачи.

Полицейские приехали на место событий с электриками и обнаружили седан Mazda CX-30, вылетевший с проезжей части и врезавшийся в столб. У машины были номера провинции Чианг-Рай.

Полиция ничего не сказала о том, сколько было человек в салоне. Также неизвестно, какие травмы они получили в ДТП. Полицейские подтвердили лишь, что Управление энергоснабжения провинций (PWA) сейчас решает со страховой компанией вопрос об оплате замены столбы.

Об обстоятельства полиция сообщила только то, что машина двигалась с высокой скоростью. О том, почему водитель не вписался в поворот, ничего сказано не было.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Меры против игнорирующих запреты купальщиков обсудили с полицией
Тоннель в Чалонге закроют в ночь с 19 на 20 августа
Обильные дожди ожидаются на Пхукете с 20 по 25 августа
Вор залез на виллу россиянина в Камале
Житель Таланга получил предупреждение за проникновение в чужой дом с ребенком
Аэропорт Пхукета подтвердил новое повреждение ВПП
Моряки спасают траулер, ушедший в дрейф от Пхукета и налетевший на скалы
Ремонт полосы вызвал сбой в работе аэропорта Пхукета
Аэропорт Пхукета анонсировал серию пожарных учений
Автобус сбил мотоциклиста в зоне для разворота у Памятника Героиням
Туриста достали из воды без сердцебиения на пляже Карон
Член совета РРАО погиб в аварии у православного храма на Пхукете
Полиция объяснила рейды в салонах массажа борьбой с проституцией
Полиция продолжает проверки бизнеса в Патонге
Сотрудник кафе на Пхукете арестован за участие в мошенничестве

 

Thai Residential
The Pavilions Phuket
SOHO Pool Club

 