Не вписавшийся в поворот водитель обесточил часть Рассады

Мыс Нга в тамбоне Рассада временно остался без электричества, после того как кроссовер Mazda вылетел с дороги и повалил мачту электропередач перед рассветом 19 августа

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукет-Тауна получила сообщение о ДТП в Рассаде около 4:30 утра. В поступившем в участок сообщении говорилось, что на дороге, ведущей на Лэм-Нга автомобиль повалил мачту электропередачи.

Полицейские приехали на место событий с электриками и обнаружили седан Mazda CX-30, вылетевший с проезжей части и врезавшийся в столб. У машины были номера провинции Чианг-Рай.

Полиция ничего не сказала о том, сколько было человек в салоне. Также неизвестно, какие травмы они получили в ДТП. Полицейские подтвердили лишь, что Управление энергоснабжения провинций (PWA) сейчас решает со страховой компанией вопрос об оплате замены столбы.

Об обстоятельства полиция сообщила только то, что машина двигалась с высокой скоростью. О том, почему водитель не вписался в поворот, ничего сказано не было.