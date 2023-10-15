«Не стоит беспокоиться». Таиланд считает спад в турпотоке из Китая нормальным

Правительство Таиланда признало, что после стрельбы в Siam Paragon несколько десятков тысяч китайских туристов не совершили планировавшиеся ими поездки в страну. Власти настаивают, что зафиксированное в начале октября падение – в пределах нормы. При этом ни официальные лица, ни турбизнес ничего не говорят о нормальности или ненормальности наблюдающегося уже два месяца падения прибытий на Пхукет, которые и без того были намного ниже прогнозов. Полноценное восстановление китайского рынка так и не началось: прямые прибытия из России за январь-сентябрь составляли 114% от докризисных, из Австралии и Великобритании – 88% и 94%, а из Китая – 24%. На этом фоне президент южного отделения Ассоциации отелей Таиланда (ТНА) отметил, что стрельба в Siam Paragon не привела к серьезному спаду турпотока отчасти потому, что этот турпоток так толком и не восстановился.

Новости Пхукета

16 Октября 2023, 09:00 AM

Власти Пхукета торжественно встретили первых безвизовых туристов из Китая в сентябре, но умолчали о том, что в этом месяце китайский турпоток упал до уровня марта. Фото: PR Phuket

Как заявил официальный представитель правительства Таиланда Чай Вачаронг, после произошедшего 3 октября шутинга в Siam Paragon было зафиксировано порядка 60 тыс. отмен туристических поездок в Кролевство из Китая. Из 650 тыс. бронирований были реализованы только 590 тыс., то есть потери составили порядка 9%.

Впрочем, по словам господина Вачаронга, этот спад укладывается в рамки нормы, поскольку количество реальных поездок, как правило, всегда ниже объема бронирований, пишет Bangkok Post.

«В норме количество бронирований находится в диапазоне плюс-минус 15% от реальных поездок, поэтому снижение прибытий китайских туристов на 9,2% можно считать нормальным. Оно показывает, что туристы из Китая по-прежнему уверены в поездках в Таиланд», – заявил 14 октября господин Вачаронг.

Пресс-секретарь правительства умолчал о том, что первая неделя октября была одновременно пиковым период выездного туризма для граждан КНР (так называемая «Золотая неделя»), а Таиланд как раз к этому событию предоставил туристам из Китая безвиз, которого они ждали очень давно. На протяжении всех лет китайского туризма Таиланд оставался визовой страной для своего самого массового туристического рынка.

Тех китайцев, кто все-таки доехал до Таиланда, господин Вачаронг поблагодарил от имени всего правительства Королевства.

«Мы бы хотели поблагодарить китайских туристов за понимание в отношении Таиланда и уверенность в правительстве. Премьер-министр Среттха Тхависин проинструктировал профильные ведомства соблюдать стандарты для обеспечения безопасности как туристов, так и тайских граждан», – заявил пресс-секретарь.

Господин Тхависин сегодня, 16 октября, начинает четырехдневный визит в Китай. У главы правительства запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и представителями бизнеса. Сопровождающие премьера представители тайского бизнеса проведут встречи с китайскими партнерами на своем уровне.

В сообщения Министерства иностранных дел ничего не говорится именно о туризме как теме бесед. В прошлом ноябре на встрече Праюта Чан-Очи и Си Цзиньпина в Бангкоке эта тема, видимо, не обсуждалась, хотя тогда тайский турбизнес требовал китайцев даже активней, чем сейчас.

Впрочем, у Пхукета есть другой вопрос, не имеющий отношения к последствиям стрельбы в Siam Paragon, поскольку возник до нее. Прямые прибытия из Китая на остров стремительно падают на протяжении уже двух месяцев. Сокращение настолько серьезное, что россияне вышли на первую строчку в топ-5 главных рынков, хотя сами для этого ничего не сделали.

Как писали ранее «Новости Пхукета», китайский турпоток достиг в июле пика в 74,8 тыс. человек (учитываются прохождения паспортного контроля в аэропорту Пхукета). Тогда бизнес воспринял это как наконец-то начавшееся восстановление прибытий из КНР к докризисным уровням.

Однако в августе турпоток просел до 64,7 тыс., а в сентябре – рухнул до 37,3 тыс. Это не только 50-процентный спад в сравнении с июлем, но даже меньше, чем в марте, когда туристы из Китай только начинали посещать Таиланд и вообще выезжать за границу после пандемии. Пекин отменил коронавирусный запрет на выезд только в январе, а потом постепенно все шире открывал границы.

Ни власти Пхукета, ни местные тяжеловесы турбизнеса до сих пор ничего не сказали об этом спаде. В публичной повестке эта тема просто отсутствует. Никто не коснулся ее даже в контексте предоставления китайцам безвиза и связанных с этим ожиданий. Официальные лица озвучили позитивные прогнозы, но о текущем моменте ничего не сказали.

О развороте тренда известно лишь из статистики Иммиграционного бюро, которое с прошлого года демонстрирует достойную похвалы открытость. Пхукет является единственной провинцией Таиланда, где четко фиксируются и публикуются хотя бы прямые туристические прибытия, за что нужно благодарить полковника Тханета Сукчая. Ни при одном из его предшественников такого не было.

В конце сентября, на фоне запуска безвиза для китайцев, президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Тханет Тантипириякит говорил, что «уровень туризма в сентябре», включая внутренний и зарубежный, восстановился до 68% от докризисного. Впрочем, китайский показатель был существенно ниже.

Господин Тантипириякит напоминал, что в 2019 году Пхукет принял около 13 млн туристов, из которых 3,1 млн составляли китайцы. Однако в этом году за январь-сентябрь (без одной недели) количество туристов из КНР составило порядка 900 тыс.

Цифра в 900 тыс., очевидно, включает в себя и прямые прибытия, и визиты с прохождение паспортного контроля в Бангкоке, которые не попадают в статистику Иммиграционного бюро Пхукета.

И эта цифра, очевидно, не дает надежд на сколько-нибудь значительное восстановление китайского рынка в перспективе всего года. Чтобы выйти на 68% от докризисных показателей, Пхукету нужно за октябрь, ноябрь и декабрь принять в сумме 2,1 млн китайцев, то есть даже удвоения имеющихся 900 тыс. не хватит.

Российский рынок при этом стабильно демонстрирует прибытия на уровне выше 2019 года, а вероятнее всего – на самом высоком уровне за всю историю.

В начале октября президент южного отделений Ассоциации отелей Таиланда (ТНА) Суксит Сувундиткун указывал, что после стрельбы в Siam Paragon китайский рынок не показал серьезного падения «отчасти потому, что китайцы медленно возвращаются на Пхукет», то есть прогнозы не сбывались и без стрельбы.

По итогам девяти месяцев 2023 года первое место по-прежнему занимала Россия с показателем 506,2 тыс. прямых прибытий, что соответствовало 114% от аналогичного периода 2019 года. На втором месте находился Китай с показателем 370,9 тыс., то есть всего 24% от 2019 года.

У других ключевых рынков показатели восстановления были ближе к российским, чем к китайским: Индия – 80%, Австралия – 88%, Великобритания – 94%.

По словам президента РТА, безвизовый режим должен был позволить Китаю поднять турпоток на Пхукет до 1,7 млн человек за весь 2023 год и включая как прямые прибытия, так и через Бангкок. То есть с учетом всех каналов остров мог ожидать восстановления китайского рынка лишь до 54,8% от докризисного. И этот прогноз был сделан до стрельбы в Siam Paragon.