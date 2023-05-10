Не справившийся с расставанием мужчина прострелил себе голову и ранил подругу на Пхукете

Уроженец Чумпхона покончил с собой на Пхукете вечером 9 мая после того, как его подруга школьных лет сказала, что они должны прекратить завязавшиеся у них романтические отношения и остаться друзьями. Перед тем, как прострелить себе голову из револьвера .357 калибра, мужчина дважды выстрелил в женщину, но та получила лишь поверхностную рану на лице от прошедшей по касательной пули. Обоим участникам драмы – за 50 лет.

Иккапоп Тхонгтуб

Житель Чумпхона застрелился и ранил из револьвера школьную подругу, с которой у него были романтические отношения, когда обоим уже исполнилось 50 лет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Чумпхона застрелился и ранил из револьвера школьную подругу, с которой у него были романтические отношения, когда обоим уже исполнилось 50 лет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Чумпхона застрелился и ранил из револьвера школьную подругу, с которой у него были романтические отношения, когда обоим уже исполнилось 50 лет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Чумпхона застрелился и ранил из револьвера школьную подругу, с которой у него были романтические отношения, когда обоим уже исполнилось 50 лет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о стрельбе в частном доме на Muang Thong – Khao Khad Rd. в Вичите около 22:00 вечера 9 мая. Приехавшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили в помещении труп 56-летнего Праджака Пиромсака, уроженец провинции Чумпхон лежал мертвым на полу с простреленной голове. За столом в комнате сидела 57-летняя хозяйка дома Натхини (фамилия не указана) с окровавленной раной на лице.

Госпожа Натхини рассказала, что знала господина Пиромсака еще со школы, где они дружили. Во взрослом возрасте у обоих были отдельные семьи, которые в какой-то момент распались, а бывшие школьные друзья начали встречаться. Отношения носили романтический характер.

Вечером 9 мая господин Пиромсак приехал в дом к госпоже Натхини, привезя с собой немного слабоалкогольных напитков к ужину. За столом женщина сказала мужчине, что хочет, чтобы они оставались просто друзьями. Господин Пиромсак потерял контроль над собой и заявил, что если они не могут жить вместе, то должны вместе умереть.

Мужчина отправился к своему автомобилю и вернулся с револьвером. Затем он прижал госпожу Натхини к окну левой рукой и попытался застрелить ее. Видимо, женщина сопротивлялась, поскольку первая пуля прошла мимо, а вторая лишь оцарапала ей лицо.

Отпустив хозяйку дома, господин Пиромсак поднес револьвер к собственной голове и спустил курок. В этот раз 56-летний мужчина не промахнулся.

Пока на первом этаже развивалась драма, на втором находилась дочь госпожи Натхини. Она спустилась только после того, как мать позвала ее, когда все уже закончилось.