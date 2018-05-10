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Не менее тысячи россиян приняли участие в памятных акциях 9 мая в Таиланде

Проживающие в Таиланде экспаты из России приняли участие в памятных акциях, приуроченных ко Дню Победы на Пхукете, в Бангкоке и в Паттайе.

Новости Пхукета

10 Мая 2018 10:08:38

Фото: FHen / Flickr
Фото: FHen / Flickr

Как сообщает ТАСС, участие в акциях 9 мая приняли не менее тысячи россиян. В Паттайе в День Победы было организовано шествие «Бессмертного полка» на местной набережной, участие в котором приняли до 800 человек.

«Людей пришло в два раза больше, чем год назад. Были и песни под баян, и концерт местной самодеятельности после окончания шествия», – цитирует ТАСС слова - помощника почетного консула РФ в провинциях Чонбури и Районг Федора Озаренова.

После шествия в Паттайе также был организован просмотр фильма «Собибор», премьера которого в России состоялась на прошлой неделе.

На Пхукете памятные мероприятия прошли у православного храма Святой Троицы в Таланге. Программа включала заупокойную литию о погибших в годы войны, памятный концерт, сбор «Бессмертного полка» (видео доступно здесь) и военные песни у костра.

В Бангкоке 9 мая была открыта выставка фотографий, посвященных победе коалиции союзников во Второй Мировой войне. Как сообщает посольство России в Таиланде, на памятное мероприятие собралось большое количество гостей, включая делегацию Организации ветеранов войн Таиланда, послов и дипломатов из почти двух десятков стран. В ходе мероприятия учащиеся общеобразовательной школы при посольстве РФ в Таиланде исполнили несколько военно-патриотических песен, в том числе «Катюшу» на трех языках.

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