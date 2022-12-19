Не менее пяти человек погибли в результате штормов и наводнений на юге Таиланда

Обрушившиеся на юг Таиланда шторма вызвали наводнения в девяти провинциях, в результате удара стихии погибли не менее пяти человек, количество пострадавших домохозяйств исчисляется десятками тысяч. Острова Пханган и Тао по-прежнему не имеют сообщения с материком, поскольку паромам и другим судам запрещено выходить в море. Аэропорт на Самуи функционирует.

Новые шторма обрушились на юг Таиланда, вызывав наводнения в девяти провинциях и нарушив как сухопутное, так и морское сообщение. Фото: Radio Thailand

Новые шторма обрушились на юг Таиланда, вызывав наводнения в девяти провинциях и нарушив как сухопутное, так и морское сообщение. Фото: DDPM

Новые шторма обрушились на юг Таиланда, вызывав наводнения в девяти провинциях и нарушив как сухопутное, так и морское сообщение. Фото: DDPM

Новые шторма обрушились на юг Таиланда, вызывав наводнения в девяти провинциях и нарушив как сухопутное, так и морское сообщение. Фото: Radio Thailand

Новые шторма обрушились на юг Таиланда, вызывав наводнения в девяти провинциях и нарушив как сухопутное, так и морское сообщение. Фото: Radio Thailand

Новые шторма обрушились на юг Таиланда, вызывав наводнения в девяти провинциях и нарушив как сухопутное, так и морское сообщение. Фото: DDPM

Новые шторма обрушились на юг Таиланда, вызывав наводнения в девяти провинциях и нарушив как сухопутное, так и морское сообщение. Фото: DDPM

Новые шторма обрушились на юг Таиланда, вызывав наводнения в девяти провинциях и нарушив как сухопутное, так и морское сообщение. Фото: DDPM

Новые шторма обрушились на юг Таиланда, вызывав наводнения в девяти провинциях и нарушив как сухопутное, так и морское сообщение. Фото: DDPM

В отчете Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) говорится о трех смертях в результате удара стихии Наратхивате, одном погибшем в Чонбури и одном погибшем в Чантхабури. В сообщении не указываются причины смерти людей – это могут быть как наводнения, так и другие инциденты на суши и на море. При этом отчет датируется утром 19 декабря, то есть уже устарел на сутки. Вечером 19 декабря данные подобного рода не публиковались.

DDPM предупреждает о разных угрозах, связанных с погодными условиями. В частности, из-за обильных осадков возможны сходы грунта с холмов, падение мачт электропередач и деревьев, затопление находящихся под напряжением электрических систем. Также специалисты DDPM напоминают, что подтопления могут заставлять покидать привычные места змей и других потенциально опасных представителей фауны. Подобные предупреждения официальные лица озвучивают нечасто, хотя работающие со змеями спасатели говорят об этом регулярно.

В Сиамском заливе по-прежнему наблюдаются высокие волны. Купание запрещено, капитанам морских судов следует осуществлять навигацию с осторожностью и избегать зон штормов, маломерные суда должны оставаться на берегу.

«Что касается здания на побережье, то, пожалуйста, будьте осторожны и помните о риске обрушения волн на постройки у воды», – говорится в публикации DDPM.

Власти провинции Сураттхани еще утром 18 декабря запретили выход в море всем пассажирским судам, осуществлявшим регулярно сообщение с островами Самуи, Пханган и Тао, а также между ними. Добраться с Самуи до материка можно самолетом, но Пханган и Тао отрезаны. Администрация Сураттхани за весь день 19 декабря не опубликовала никаких обновлений, которые позволили бы судить, когда можно ожидать возобновления сообщения с островами.

Экстренного пациента с Пхангана в Suratthani Hospital (главную больницу провинции) сегодня доставляли армейским вертолетом, при этом эвакуация по воздуху была организована для иностранца – 22-летнего бирманца, пострадавшего в дорожной аварии.

Самым крупным инцидентом в связи со штормом остается гибель боевого корвета HTMS Sukhothai, затонувшего поздним вечером 18 декабря в Сиамском заливе. Из 106 членов экипажа были оперативно найдены и спасены 75 человек, однако еще 31 моряк по состоянию на вечер 19 числа (то есть почти сутки спустя) числился пропавшим без вести.

На Пхукете ситуация пока намного благоприятнее, чем на побережье Сиамского залива и в самом заливе. В своем последнем прогнозе от 6:00 утра 20 декабря синоптики из пхукетского офиса Метеорологического департамента Таиланда (TMD) говорят о вероятности дождей лишь на 30% территории острова в течение ближайших суток.

При этом на море ситуация сложнее. Скорость ветра может достигать 40 км/ч, высота волн ожидается на уровне 1-2 м в прибрежных зонах, порядка 2-3 м в открытом море и более 3м в зонах штормов вдали от побережья. Метеорологического предупреждения по Пхукету не выпускалось ни местными властями, ни на национальном уровне. Ни в одном из сообщения DDPM провинция также не упомянута среди зон особого наблюдения.