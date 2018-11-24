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Не менее 20 человек получили травмы из-за замены асфальта Thepkrasattri Rd

Жители Таланга обратились в пхукетский офис Департамента скоростных магистралей с призывом ускорить ремонт дорожного полотна на Thepkrasattri Rd., начатый в середине месяца.

Иккапоп Тхонгтуб

24 Ноября 2018, 11:49 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В рамках дорожных работ верхний слой покрытия на Thepkrasattri Rd. без удален на участке от поселка Sinsuk Thaini до магазина Makro. С момента начала ремонта травмы получили уже не менее 20 мотоциклистов, не справившись с управлением транспортными средствам на проблемном участке шоссе. Только за ночь 23 ноября в дорожных авариях пострадали девять человек, сообщили местные жители журналистам.

В больнице Thalang Hospital корреспонденту The Phuket News подтвердили возросшее число обращений мотоциклистов с травмами, но конкретных цифр не привели.

Как отметил глава Департамента скоростных магистралей Пхукета Сомванг Лоханут, дорожные работы на участке от Sinsuk Thaini до Makro продлятся еще около недели. При этом господин Лоханут предположил, что аварии могут быть связаны еще и с тем, что мотоциклисты двигаются в указанной зоне со слишком высокой скоростью.

«Я рекомендую мотоциклистам держать скорость не выше 40 км/ч», – заявил он.

 

 

 

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