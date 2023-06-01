Не менее 12 человек арестованы за оверстэй на Пхукете в мае

Как минимум 12 иностранных граждан были арестованы на Пхукете в мае за превышение разрешенного срока пребывания в стране (оверстэй). Такая сумма получается в результате сложения озвученного полковником Тханетом Сукчаем числа арестованных за 1-25 мая и еще одного дополнительного ареста 29 числа, о котором возглавляемый полковником пхукетский офис Иммиграционное бюро сообщил у себя в Facebook. Всего проверки коснулись, по всей видимости, 1 тыс. человек, но в большинстве случаев закончились корректировкой данных в базе бюро, а не арестами. В тайских СМИ, впрочем, утверждает иное.

Новости Пхукета

Статистика по арестам в мае содержится в публикациях государственного агентства NNT и газеты Bangkok Post, посвященных реализации инициативы Crime Free Phuket на территории провинции. Обе новости были опубликованы утром 1 июня и практически слово в слово повторяют друг друга.

«Внедрение новой базы данных сыграло ключевую роль в успехе этой инициативы [по выявлению нарушителей визового режима], позволив полиции выйти на след потерянных иностранцев. С 1 мая по 25 мая Иммиграционное бюро провело проверки по 1550 адресам по всему Пхукета, результатом которых стали аресты 11 человек с просроченными визами и еще четырех, въехавших в Таиланд нелегально», – говорится в тексте NNT.

В публикации Bangkok Post аналогичная информация подана как озвученная полковником Сукчаем, но оформлена в виде косвенной, а не прямой речи.

В статье приводятся и другие цифры, такие как ровно 1050 иностранцев, превысивших разрешенный срок пребывания. NNT и Bangkok Post ссылаются на данные Центра информационных технологий Иммиграционного бюро, но не указывают, о каком временном периоде идет речь и имеется ли в виду только Пхукет или вся страна в целом. Впрочем, следующее далее уточнение дает основания полагать, что это могут быть лица, у которых только предполагался оверстэй.

В частности, издания отмечают, что из указанных 1050 «оверстэйщиков» 391 жили не по адресу регистрации, 228 уже покинули Таиланд, 331 подали заявления на продление виз, 109 скончались, один получил тайское гражданство, а еще один – пациент, не способный встать с больничной койки.

Bangkok Post добавляет, что, по словам полковника Сукчая, «только девять оверстэйщиков были привлечены к ответственности по закону». В остальных случаях, вероятно, этого не произошло на том основании, что нарушений выявлено не было.

«Новости Пхукета» не могут однозначно сказать, что именно означают эти цифры, полноценный фактчекинг невозможен без доступа хотя бы к стенограмме пресс-конференции полковника Сукчая или тексту пресс-релиза. Хотя разбивка на категории, такие как «умершие» и «покинвшие страну», позволяет предположить, что речь идет именно о 1050 людях в базе бюро, по которым требовалось провести проверку статуса, а не о 1050 задержанных. Это в определенной мере соответствует и количеству адресов, по котором проводились проверки.

Впрочем, NNT и Bangkok Post прямо говорят о 1050 нарушителях, просрочивших визы. Обе статьи начинаются словами именно о «более 1000 пойманных за оверстэй на Пхукете», а не о более 1000 проверенных. В случае с NNT это утверждение вынесено в заголовок.

Наказание за просрочку визы в Таиланде

С 2016 года любой арест на оверстэй в норме означает депортацию и черный список минимум на год в рамках политики Good guys in, Bad guys out. При добровольной явке в Иммиграционное бюро можно избежать депортации и черного списка, если оверстэй не превышает 90 дней (подробнее читайте здесь).

При этом Иммиграционное бюро настоятельно рекомендует сообщать о возможном оверстэе заранее, поскольку любое нахождение в Таиланде с просроченной визой само по себе является нарушением и карается по статье 81 Закона об Иммиграции от 1979 года.



Формулировка 81-й статьи следующая:

Статья 81. Нахождение иностранного гражданина в Королевстве Таиланд без разрешения на пребывание либо с истекшим либо с отозванным разрешением на пребывание карается тюремным заключением на срок до 2 лет и/или штрафом в размере 20 тыс. бат.

Текст выше взят из текстов закона, размещенных на сайтах Иммиграционного бюро и Королевской полиции Таиланда.