Не глазуньей единой: Три простых тайских блюда из куриных яиц

Помните первое блюдо, которое вы приготовили в детстве? Не стесняйтесь признаться: скорее всего, это была яичница.

26 Мая 2018 09:00:00

Так уж сложилось исторически, что блюда из яиц во многих культурах занимают почетное первое место в списке самых доступных для холостяков, студентов и всех, кто предпочитает готовить по минимуму.

В Таиланде вареное или жареное яйцо – одно из самых распространенных дополнений ко множеству блюд. Впрочем, и самостоятельных рецептов из яиц в тайской кухне немало, в чем можно убедиться на любом фудкорте или в уличном ресторане.

Омлет с устрицами

Как было упомянуто выше, вареное яйцо или глазунья в тайской кухне чаще всего выступают добавками к основному блюду, тогда как омлет – еда самостоятельная. Омлеты готовят с самыми разнообразными топингами, но номером один для многих является вариант с местными устрицами. По-тайски он называется «хой тод», что означает «жареные устрицы». И у щедрых хозяек дела обстоят именно так: устриц в их омлетах действительно немало.

Основа тайского омлета – взбитые яйца с небольшим количеством соевого или рыбного соуса вместо соли и теми ингредиентами, которые туда решил добавить повар. Главный же секрет – это любимая тайцами обжарка в большом количестве раскаленного растительного масла, почти во фритюре. Омлету хватает примерно по полминуты обжарки с каждой стороны для нарядного золотистого цвета, так что блюдо это, возможно, не самое диетическое, но точно быстрое.

Яйца для тещи

Яйцо на завтрак можно сварить, яйцо на завтрак можно пожарить. А при желании, можно сначала сварить, затем обжарить, а потом подать с кисло-сладким соусом на основе тамаринда. Именно такой вариант в Таиланде прижился под именем «кхай лук кхой» или «яиц от зятя». По одной из версий, благодарить за рецепт нужно некую тайскую тещу, внезапно нагрянувшую к зятю, у которого в тот момент не нашлось ничего, что можно было поставить на стол. Впрочем, находчивый мужчина сымпровизировал: сварил яйца почти до готовности, очистил от скорлупы и обжарил в масле до образования золотистой корочки.

Главный же секрет успеха – это, как водится, тягучий пряный соус с отчетливой кисло-сладкой ноткой. За сладость в нем отвечает пальмовый сахар, за кислоту тамаринд, за другие вкусы мелко нарубленный шалот и, разумеется, рыбный соус. Чили обычно подают отдельно в виде сушеных перчиков.

Острый салат с яйцами

В американском представлении яичный салат – это мелко нарубленные крутые яйца, щедро заправленные майонезом. В тайской же кухне яйца легко становятся основой для острого салата «ям», который тайцы могут соорудить из практически любых продуктов: от морепродуктов до вьетнамской колбасы и лапши быстрого приготовления.

Главная часть такого салата – это острая заправка из чили, сока лайма, рыбного соуса и щепотки сахара. Именно этот кисло-сладко-острый микс и отвечает за вкус готового блюда, будь то «ям талэ» (с морепродуктами), «ям кхао том» (с вареным яйцом) или «ям кхай дао» (с жареным яйцом). Также «ям» немыслим без своей традиционной овощной компоненты: помидоров, лука-шалота и зелени кинзы.

В меню тайских ресторанов острый салат обычно фигурирует в своей морепродуктовой ипостаси, но при желании можно попросить заменить дары моря яйцом. Единственная сложность – убедить хозяйку, что вам это действительно зачем-то нужно. Возможно, такой вариант считается слишком уж простецким.