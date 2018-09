Названы имена победителей PropertyGuru Thailand Property Awards 2018

Из пхукетских проектов на премии отмечены были Mai Khao Beach Condotel, Sheraton Phuket Grand Bay, Botanica Luxury Villas, Utopia Naiharn.

3 Сентября 2018 15:08:20

Фото: PropertyGuru Asia Property Awards

Девелоперская компания AP (Thailand) Plc завоевала титул лучшего девелопера Таиланда на 13-й ежегодной премии PropertyGuru Thailand Property Awards 2018 (TPA 2018). Награждение победителей состоялось 31 августа в столичной гостинице The Athenee Hotel, a Luxury Collection, Bangkok. Церемония собрала более 600 участников, в ходе вечера были вручены 52 премии в различных национальных и локальных номинациях. Из пхукетских проектов отмечены были Mai Khao Beach Condotel, Sheraton Phuket Grand Bay, Botanica Luxury Villas, Utopia Naiharn.

Больше всего наград на TPA 2018 cобрали уже упомянутая AP (Thailand) и Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC). AP (Thailand) отличилась в номинациях «Лучший девелопер», «Особое признание в сфере социальной ответственности бизнеса», «Особое признание в устойчивом и ответственном девелопменте» и «Особое признание в дизайне и строительстве». Остальные награды взял возводимый компанией кондоминиум Vittorio Residence, отмеченный в категориях «Лучший кондоминиум в Таиланде», «Лучший ультра-люксовый кондоминиум в Бангкоке» и «Лучший интерьерный дизайн кондоминиума».

MQDC победила в номинациях «Особое признание в сфере социальной ответственности бизнеса», «Особое признание в устойчивом и ответственном девелопменте» и «Особое признание в дизайне и строительстве», «Особое признание в сфере заботы о клиентах» и «Особое признание в сфере создания сообществ». Возводимый компанией жилой комплекс The Strand взял награды в номинациях «Лучший архитектурный дизайн люксового кондоминиума в Бангкоке» и «Лучший дизайн интерьера кондоминиума в Бангкоке».

Пхукетских номинаций в этом году было две – «Лучшие виллы на Пхукете» и «Лучший кондоминиум на Пхукете». В первой категории награду получил комплекс Botanica Luxury Villas застройщика Botanica Luxury Phuket Co., Ltd. На награду в номинации «Лучший кондоминиум на Пхукете» претендовали в этом году Mai Khao Beach Condotel застройщика Thai Business Development Company Group (TBD), Utopia Naiharn застройщика Utopia Naiharn Co., Ltd. и The Residences at Sheraton Phuket Grand Bay компании Apex Development Plc. Победа в итоге досталась Apex, а TBD и Utopia получили звания высоко отмеченных участников. Также Mai Khao Beach Condotel был высоко отмечен в номинации «Лучший универсальный дизайн объекта недвижимости».

Строящийся на мысе Яму Sheraton по итогам TPA 2018 оказался самым титулованным пхукетским проектом. Кроме «Лучшего кондоминиума на Пхукете», он также взял награды в номинациях «Лучший отельный проект», «Лучший архитектурный дизайн жилого проекта люксового уровня», «Лучший ландшафтный дизайн жилого проекта курортного типа», «Лучший архитектурный дизайн отеля». Также проект был высоко отмечен как «Лучший объект смешанного пользования», но победа в этой номинации досталась Thew Talay Estate Cha Am – Hua Hin застройщика Issara United Co., Ltd.

Лучшим девелопером в бутик-сегменте стал застройщик Boat Pattana Co., Ltd., в сегменте торговых центров победу праздновала Central Group с проектом Central Embassy, который победил в номинациях «Лучший торговый центр» и «Лучший дизайн торгового центра». В номинации «Лучший жилой поселок в Таиланде» победу одержал проект Baan Issara Bangna застройщика C.I.N. Estate Co., Ltd. Человеком года был назван Панот Сиривадханабхакди, гендиректор группы Frasers Property Limited & TCC Assets (Thailand). Награду в номинации «Особое признание за общественный объект» получил Chulalongkorn University Centenary Park

Добавим, что финал региональной премии в области недвижимости PropertyGuru Asia Property Awards 2018 впервые состоится в Таиланде. Мероприятие пройдет 9 ноября. Полный список победителей TPA 2018 доступен здесь.