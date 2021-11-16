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Назван руководящий состав Outrigger на Сурине

Отельная группа Outrigger назвала имена ведущих менеджеров, которые будут готовить к открытию новый отель Outrigger Surin Beach Resort и руководить им в первое время работы. Имена трех профессионалов были озвучены почти одновременно с запуском программы Test & Go для вакцинированных туристов из 63 стран и территорий, а сам отель должен принять первых постояльцев 15 декабря.

Партнерский материал

17 Ноября 2021, 10:00 AM
Понгсак (Эй) Тхонгваротхай, Александр Одди, Йорг Хонтхайм.

Понгсак (Эй) Тхонгваротхай, Александр Одди, Йорг Хонтхайм.

На должность отельного менеджера был назначен тайский специалист Понгсак (Эй) Тхонгваротхай, до этого работавший в сетях Sheraton, Moevenpick и самой Outrigger. В частности, он отвечал за вопросы номерного фонда в Outrigger Laguna Phuket Beach Resort на пляже Банг-Тао.

Исполнительным шем-поваром Outrigger Surin Beach Resort стал австралиец Александр Одди, причем на данной должности он также будет курировать Outrigger Khao Lak Beach Resort. За плечами господина Одди – более 20 лет работы в самых разных заведениях от небольших кафе и баров, до ресторанов высокой кухни и пляжных клубов. Также господин Одди занимался ресторанным консалтингом, а во время пандемии открыл успешную пекарню на дому.

Гражданин Германии Йорг Хонтхайм занял пост регионального директора Outrigger по ресторанному сегменту (F&B) во всем Таиланде, но базироваться также будет в новом пхукетском отеле. До этого господин Хонтхайм работал в азиатских и американских отелях Marriott, Ritz Carlton, Renaissance и Grand Hyatt.

«Кхун Эй, Йорг и Алекс приложат весь свой капитальный опыт в индустрии гостеприимства к тому, чтобы гости получили исключительный опыт пребывания в отеле – от захватывающей гастрономии до теплого и сердечного обслуживания, которыми славится Outrigger», – заявил региональный генеральный менеджер Outrigger в Таиланде Тони Педрони.

Господин Педрони также отметил, что коллектив особо рад представить гостям новые номера, включая варианты с мини-бассейнами или мультиуровневые жилые пространства. Также отдельным предметом гордости является вдохновленный атмосферой серфинга Nalu Bar & Grill.

«Объединяя все вместе, мы будем предлагать гостям идиллическое сочетание жизни на берегу моря с городскими ритмами», – говорит господин Педрони.

Другая инфраструктура нового Outrigger включая два плавательных бассейна, фитнес-центр и спа




 

 

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