Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Найдено тело пропавшего на рафтинге туриста

В провинции Пханг-Нга обнаружили тело туриста из Ирана, пропавшего в водах канала Ра (клонг Ра) во вторник, 29 марта. Труп нашли на следующий день.

Новости Пхукета

31 Марта 2022, 09:00 AM
Фото: Phangnga Disaster Prevention and Mitigation Office

Фото: Phangnga Disaster Prevention and Mitigation Office

Глава отделения Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPS) в провинции Пханг-Нга Сангоб Саотон заявил, что поисковая команда обнаружила тело «у берега канала», по которому иностранец сплавлялся на рафте с женой, другим туристом и двумя сотрудниками компании, организующей экскурсии, сообщает Bangkok Post.

Как сообщал Центр помощи туристам (ТАС), сообщение о пропаже иностранца поступило около 17:30 вторника, 29 марта. О происшествии проинформировал глава района Сонг-Пхрэк, откуда группа туристов, включавшая 42-летнего Джавада Бехзадифара, отправилась в путешествие.

Господин Бехзадифар прилетел на Пхукет с женой 24 марта, супружеская пара остановилась в отеле в Патонге. 29 марта иранцы отправились в Сонг-Пхрэк на рафтинг. Спуск по водам клонга Ра начался в 15:00. На плоту, кроме господина Бехзадифара с супругой, находились двое сотрудников компании-организатора тура и еще один турист.

Во время спуска рафт врезался в крупный камень, а затем – в опору моста Poon Bridge в тамбоне Ноп-Принг. Плот перевернулся, в результате чего все находившиеся на нем люди, кроме господина Бехзадифара, оказались в воде. В ТАС пояснили, что мужчина для безопасности «привязал ноги к плоту веревкой».

Спутники господина Бехзадифара добрались до застрявшего рафта и перевернули его, после чего плот унесло течением. Самого иранца нигде не были.

Высланная на место событий поисковая группа отыскала рафт, но туриста удалось найти лишь сутки спустя.

Представители ТАС намерены побеседовать с владельцем экскурсионной компании Multi Adventure Partnership, организовавшей поездку. Полное имя бизнесмена в сообщении не указано, известно лишь его прозвище – «кхун Чет». Также ТАС должен связаться с иранским посольством, чтобы обсудить «оказание помощи» супруге пропавшего. Обратные билеты у господина Бехзадифар и его жены взяты на 1 апреля.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Банк Таиланда сделал выбор в пользу поддержки роста
Турист из Ирана пропал на рафтинге
Нуждающимся Кату предложили разовую работу
На ярмарке Красного Креста разыграли золотой слиток на 150 г
Школьник погиб, катаясь по пирсу с друзьями
Вице-губернатор Пхукета отметили вклад ярмарок Roi Rim Lay в оживление экономики
Юг острова временно останется без света 29 марта
Земельный спор на миллиард продолжается в Банг-Тао
EGAT: С середины 2022 года энергоснабжение Пхукета будет более стабильным
На Пхукете продолжают «бустерную» вакцинацию престарелых
Кладку яиц морской черепахи нашли на пляже Тхай-Мыанг
Пострадавшего вьетнамского моряка доставили в больницу силами ВМФ
Пхукет начал «бустеризацию» группы риска
Отельный карантин для потенциально заразившихся туристов сохраняется
Вьетнамец решил доплыть с Пхукета до Индии на надувном плоту

 

EPL predictions
Thai Residential
QSI International School Phuket
MACNELS SHIPPING PHUKET

 