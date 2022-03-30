Найдено тело пропавшего на рафтинге туриста

В провинции Пханг-Нга обнаружили тело туриста из Ирана, пропавшего в водах канала Ра (клонг Ра) во вторник, 29 марта. Труп нашли на следующий день.

Новости Пхукета

31 Марта 2022, 09:00 AM

Фото: Phangnga Disaster Prevention and Mitigation Office

Глава отделения Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPS) в провинции Пханг-Нга Сангоб Саотон заявил, что поисковая команда обнаружила тело «у берега канала», по которому иностранец сплавлялся на рафте с женой, другим туристом и двумя сотрудниками компании, организующей экскурсии, сообщает Bangkok Post.

Как сообщал Центр помощи туристам (ТАС), сообщение о пропаже иностранца поступило около 17:30 вторника, 29 марта. О происшествии проинформировал глава района Сонг-Пхрэк, откуда группа туристов, включавшая 42-летнего Джавада Бехзадифара, отправилась в путешествие.

Господин Бехзадифар прилетел на Пхукет с женой 24 марта, супружеская пара остановилась в отеле в Патонге. 29 марта иранцы отправились в Сонг-Пхрэк на рафтинг. Спуск по водам клонга Ра начался в 15:00. На плоту, кроме господина Бехзадифара с супругой, находились двое сотрудников компании-организатора тура и еще один турист.

Во время спуска рафт врезался в крупный камень, а затем – в опору моста Poon Bridge в тамбоне Ноп-Принг. Плот перевернулся, в результате чего все находившиеся на нем люди, кроме господина Бехзадифара, оказались в воде. В ТАС пояснили, что мужчина для безопасности «привязал ноги к плоту веревкой».

Спутники господина Бехзадифара добрались до застрявшего рафта и перевернули его, после чего плот унесло течением. Самого иранца нигде не были.

Высланная на место событий поисковая группа отыскала рафт, но туриста удалось найти лишь сутки спустя.

Представители ТАС намерены побеседовать с владельцем экскурсионной компании Multi Adventure Partnership, организовавшей поездку. Полное имя бизнесмена в сообщении не указано, известно лишь его прозвище – «кхун Чет». Также ТАС должен связаться с иранским посольством, чтобы обсудить «оказание помощи» супруге пропавшего. Обратные билеты у господина Бехзадифар и его жены взяты на 1 апреля.