Найденный на побережье детеныш кашалота умер в PMBC

Специалистам Пхукетского центра морской биологии (PMBC) не удалось спасти раненого детеныша карликового кашалота, найденного 4 августа на побережье провинции Пханг-Нга.

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Cамка карликового кашалота и ее новорожденный детеныш были обнаружены на побережье провинции Пханг-Нга около полудня 4 августа. На телах обоих морских млекопитающих имелись многочисленные ссадины и потертости, полученные в результате контакта с песком, когда животных выбросило на берег.

Взрослая самка погибла практически сразу же, а ее детеныша доставили в центр морской биологии. Маленькому кашалоту дали имя Хоуп (Hope, Надежда), и поначалу все шло хорошо. У детеныша была диагностирована некая инфекция, он был слаб, но при этом демонстрировал хороший аппетит и, по оценкам ветеринаров, шел на поправку.

Впрочем, позитивные прогнозы оказались преждевременными. Около 23:30 вечера 12 августа Хоуп умер. Об этом корреспонденту «Новостей Пхукета» и The Phuket News сообщил директор PMBC Конгкиат Киттиватанавонг.

«Мы дела все, что могли, чтобы помочь ему. Он был постоянно окружен заботой. В течение девяти дней ему давали пищу с необходимыми добавками. Однако с инфекцией он справиться не смог», – рассказал господин Киттиватанавонг.

По словам директора PMBC, нагрузка на печень и почки кашалота оказалась слишком велика, также у него было диагностировано сильное обезвоживание, «мышечное напряжение», скопление газов в желудке и кишечнике.

Маленький кашалот, как отметил господин Киттиватанавонг, скончался от септического шока и сильного обезвоживания.