Найденные на пляже черепашьи яйца будут вылупляться в прямом эфире

Сотрудники национального парка Khao Lampi - Hat Thai Mueang в провинции Пханг-Нга оборудовали новую безопасную кладку для 85 яиц, отложенных кожистой морской черепахой на пляже Тхай-Мыанг 17 ноября.

Таньялак Сакут

Яйца перенесли поближе к штаб-квартире нацпарка и оградили забором, по периметру которого были установлены шесть камер круглосуточного видеонаблюдения. Также у самой кладки и на прилегающей части пляжа обеспечено постоянное дежурство специалистов.

Как пояснил глава парка Khao Lampi - Hat Thai Mueang Харитчай Риттичуай, принятые меры направлены на то, чтобы никто случайно не повредил кладку и не попытался украсть яйца, из которых в течение двух месяцев должны вылупиться черепашата. При этом картинка с установленных вокруг кладки камер постоянно транслируется на сайте http://loveseaturtle.dmcr.go.th, так что внести свой вклад в обеспечение безопасности яиц может любой желающий.

«Приближаться к кладке нельзя, поскольку черепашата могут не вылупиться, если яйца будут потревожены», – объяснил господин Риттичуай.

Яйца были отложены на пляже Тхай-Мыанг большой кожистой черепахой, массой в 200 кг и размерами в 2 м в диаметре. И в национальном парке считают, что черепаха еще может вернуться на пляж.

«Мы полагаем, что эта черепаха в течение следующих двух недель вернется и отложит еще яйца. Мы просим всех воздержаться от посещения пляжа в период с 16:30 до 8:00 на случай, если она правда снова приплывет», – заявил господин Риттичуай.

Глава нацпарка напомнил, что в случае обнаружения обустраивающей кладку черепахи следует звонить в его офис по номеру 076-679134 или лично ему по телефону 081-6199962, чтобы специалисты могли обеспечить безопасность яиц и создать оптимальные условия для вылупления черепашат. Обычно черепахи откладывают яйца в темное время суток, но 17 ноября это произошло при свете дня.

Обнаруженная на пляже Тхай-Мыанг кладка также привлекла специалистов из Бангкока. В субботу, 23 ноября, в офис нацпарка Khao Lampi - Hat Thai Mueang приезжал заместитель главы Департамента морских и прибрежных ресурсов Сопхон Тхонгди, который отметил, что «уже второй год подряд на пляжах Пханг-Нга обнаруживаются кладки черепашьих яиц, хотя до этого черепахи туда не приплывали много лет».

Господин Тхонгди также полагает, что обустроившая кладку на Тхай-Мыанге черепаха еще может вернуться. В связи с этим он также попросил жителей и гостей провинции о сотрудничестве.

«Самое важное, чтобы кладку не беспокоили в течение первых шести часов после того, как были отложены яйца. Для этого специалисты могут закрыть доступ на часть пляжа, а позже перенести яйца в более безопасное место», – пояснил господин Тхонгди.

Отметим, что кожистая морская черепаха – самая крупная из разновидностей морских черепах – относится к уязвимым видам. В прошлом морские черепахи регулярно откладывали яйца на пляжах провинций Пхукет и Пханг-Нга, однако это изменилось под воздействием антропогенных факторов. Сейчас появление морской черепахи на местном побережье является большой редкостью. Чаще на пляжах находят трупы этих животных, погибших в рыболовецких сетях или по другим связанным с деятельностью людей причинам.