Найденные на Кароне обломки могут быть частями морского буя

Власти Пхукета ждут заключения специалистов о происхождении обломков, вынесенных морем на пляж Карон в среду, 30 августа. Мэр района пока что предположил, что это могут быть части некого буя, возможно, принадлежащего Индии. В социальных сетях высказываются другие предположения в диапазоне от обломков спутника до частей малайзийского самолета, пропавшего в 2014 году. Возможно, идентификацию мог бы ускорить звонок в посольство Индии, герб которой четко виден на обломках.

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«Обломки в настоящий момент находятся в полицейском участке Карона. Мы ожидаем, когда их изучат профильные специалисты», – заявил мэр Карона Джадет Вичарасорн.

Глава района отметил, что пока невозможно однозначно ответить на вопрос, что именно было вынесено морем на пляж Карон. Основной материал неизвестного объекта – фибергласс (стеклопластик). На одной из деталей сохранился провод в изоляции синего цвета и некие компоненты неизвестного назначения.

Осматривавший обломки турист из Индии заявил, что надписи на объекте выполнены на «индийском языке». На фотографиях, опубликованных муниципалитетом Карона, видна хорошо сохранившаяся табличка с изображением части национального герба Индии и девизом на деванагари – Satyameva Jayate.

«Не исключено, что это может быть буй, поскольку никакой электроники внутри нет, только один провод», – предположил мэр Карона. Чиновник не уточнил, планирует ли его офис связаться с посольством Индии в Таиланде и показать его сотрудникам вышеупомянутую эмблему.

Схожие обломки были обнаружены 30 августа на одном из пляжей округа Такуа-Па в провинции Пханг-Нга. Газете Bangkok Post описывает их как «напоминающие часть самолета или космического аппарата». При этом в отношении пхукетских газета приводит версию мэра Карона о буе, который называет «океанским маркером».