Найденную в джунглях Барбару Ланге выписали из больницы

Туристку из Германии Барбару Ланге выписали из больницы Bangkok Hospital, где она восстанавливала силы под присмотром медиков после того, как провела неделю в джунглях Пхукета, заблудившись по пути от пляжа до отеля.

Новости Пхукета

Как сообщил Центр помощи туристам на Пхукете (ТАС), госпожу Ланге выписали из больницы 23 мая. Ведомство не рассказало ничего о ее состоянии здоровья, но в предыдущих отчетах официальных лиц говорилось, что 75-летняя женщина относительно хорошо пережила недельные скитания. Когда ее нашли 16 мая, она была истощена, но травм не получила, восстановление под присмотром медиков шло хорошо.

Поисками пропавшей немки, ушедшей на пляж 9 мая и не вернувшейся в отель, занимались несколько десятков человек, включая сотрудников туристической полиции и ТАС, персонал нацпарка Sirinath и волонтеров. В операции были задействованы лодки и вертолет военно-морских сил.

Женщину отыскала одна из пеших групп. Немка находилась у небольшого ручья на территории нацпарка примерно в 2 км от своего отеля, но в 15 км от места, где ее в последний раз сняли камеры видеонаблюдения.

Родственники госпожи Ланге подтвердили, что у женщины наблюдаются возрастные изменения когнитивных процессов (болезнь Альцгеймера), для борьбы с которыми она принимает медикаменты. При этом в начале отдыха на Пхукете она уже терялась, но в первый раз ее нашли в тот же день.