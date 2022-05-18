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Найденную в джунглях Барбару Ланге перевели в Bangkok Hospital, туристка идет на поправку

Медицинский персонал больницы Bangkok Hospital Phuket сообщил о том, что потерявшаяся 9 мая и обнаруженная лишь через неделю туристка из Германии, постепенно идет на поправку. Ее состояние медики оценивают как не угрожающее здоровью. Об этом 17 мая сообщила PR-служба администрации Пхукета.

Новости Пхукета

18 Мая 2022, 04:35 PM
Губернатор Наронг Вунсиеу с родственниками Барбары Ланге в больнице Bangkok Hospital. Фото: PR Phuket

Губернатор Наронг Вунсиеу с родственниками Барбары Ланге в больнице Bangkok Hospital. Фото: PR Phuket

Губернатор Наронг Вунсиеу с родственниками Барбары Ланге в больнице Bangkok Hospital. Фото: PR Phuket

Губернатор Наронг Вунсиеу с родственниками Барбары Ланге в больнице Bangkok Hospital. Фото: PR Phuket

Губернатор Наронг Вунсиеу с родственниками Барбары Ланге в больнице Bangkok Hospital. Фото: PR Phuket

Губернатор Наронг Вунсиеу с родственниками Барбары Ланге в больнице Bangkok Hospital. Фото: PR Phuket

Эвакуация Барбары Ланге из джунглей 16 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Эвакуация Барбары Ланге из джунглей 16 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Эвакуация Барбары Ланге из джунглей 16 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Эвакуация Барбары Ланге из джунглей 16 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Эвакуация Барбары Ланге из джунглей 16 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Эвакуация Барбары Ланге из джунглей 16 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Эвакуация Барбары Ланге из джунглей 16 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Эвакуация Барбары Ланге из джунглей 16 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Поиски Барбары Ланге на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Поиски Барбары Ланге на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Поиски Барбары Ланге на Пхукете. Фото: RTN

Поиски Барбары Ланге на Пхукете. Фото: RTN

Поиски Барбары Ланге на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Поиски Барбары Ланге на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Поиски Барбары Ланге на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Поиски Барбары Ланге на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Публикация Phuket PR была посвящена визиту в Bangkok Hospital губернатора Наронга Вунсиеу, который 17 числа посетил 75-летнюю госпожу Ланге в больнице и пообщался с ее родственниками. Вместе с главой провинции к туристке приехали Ратчадапхон Оин из пхукетского офиса Минтуризма, полковник Пхичетпхонг Джанкхайком из туристической полиции по третьему региону и подполковник Эккачай Сири из туристической полиции Пхукета.

Члены делегации ознакомились с тем, как идет восстановление здоровья женщины и передали от лица провинции цветы и корзину подарков, сообщила PR-Phuket. В ответ родственники госпожи Ланге поблагодарили официальных лиц за усилия, приложенные во время поисков пропавшей женщины.

Госпожа Ланге ушла из своего отеля на Май-Кхао и не смогла найти дорогу назад 9 мая. В последний раз камеры видеонаблюдения сняли женщину на небольшой дороге у пляжа Най-Янг, а отыскали ее в итоге 16 числа у ручья в джунглях Май-Кхао примерно в 2 км от отеля, но в 15 км от упомянутой дороги у Най-Янга.

Поисками пропавшей немки занимались около 40 человек, включая сотрудников туристической полиции и Центра помощи туристам (ТАС), персонал нацпарка Sirinath и волонтеров. В операции были задействованы лодки и вертолет военно-морских сил.

Из джунглей истощенную госпожу Ланге выносили на носилках, и один илшь этот процесс занял около двух часов. Затем ее отправили в ближайшую больницу Thalang Hospital, а оттуда перевезли в Bangkok Hopital Phuket. У женщины должна быть медицинская страховка, поскольку сейчас это является официальным условием для въезда на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.

Родственники госпожи Ланге подтвердили, что у женщины наблюдаются возрастные изменения когнитивных процессов (болезнь Альцгеймера), для борьбы с которыми она принимает медикаменты. На этом фоне сложно сказать, сможет ли она пересказать историю своих недельных странствий на Пхукете и, в частности, рассказать, как решала проблему с потребностью в воде и пище.

Как рассказывал ранее вице-губернатор Пичет Панапонг, госпожа Ланге с родственниками прилетела в Таиланд 3 мая и остановилась в отеле Maikhao Palm Beach Resort. Этот курортный комплекс находится прямо на берегу моря в южной части пляжа Май-Кхао, менее чем в 2 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Никакой жилой или курортной застройки вокруг отеля нет.

В четверг, 5 мая, женщина потерялась в первый раз, но ее в тот же день отыскали на небольшом острове Плинг, находящемся рядом с берегом в южной части пляжа Най-Янге. Когда госпожа Ланге пропала во второй раз (9 мая) поиски затянулись на неделю. Официальные лица не рассказали, какие меры приняли родственники женщины после ее первого исчезновения.

 

 

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